Лайфхак дня: что делать с новогодней ёлкой после праздников
Фото с сайта pixabay.com
Новогодние праздники завершились и уже пора подумать о том, что делать с ёлкой; Сиб.фм подобрал варианты утилизации лесной красавицы.
Вопрос, что делать с новогодней ёлкой после праздников задают многие, особенно жители городских квартир. Кто-то пытается пристроить её в зоопарк или конюшню, кто-то делает из них различные поделки. Сиб.фм рассмотрел несколько вариантов утилизации лесной красавицы.
Для творческих людей придумать, что делать с новогодней ёлкой – не проблема. Кто-то распиливает ствол на множество небольших кусочков, а затем делает кормушки для птиц. А из веточек различные декоративные украшения, например крючки для полотенец или одежды.
Кроме того, новогоднюю ёлку можно пустить на дрова для камина или печи в бане. Если у вас нет ни того, ни другого, можно подарить уже нарубленные дрова друзьям, у которых это есть. Правда, не забудьте намекнуть им на продолжение праздника.
Хвою и кору можно разложить по мешочкам, которые затем спрятать. А когда захочется почувствовать дух нового года или Рождества, то достать мешочек и подышать ароматом хвойного леса. Особенно сильным будет запах, если вы разотрёте хвою руками.
А чтобы не мучить себя каждый год вопросом, а что же делать с ёлкой после новогодних праздников, лучше всего ставить искусственную или же вырастить своё новогоднее дерево.
Напомним, 14 января Сиб.фм рассказал, как вырастить зелень на окне.
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