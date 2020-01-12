Лайфхак дня: что делать с новогодней ёлкой после праздников

сегодня 06:42 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Новогодние праздники завершились и уже пора подумать о том, что делать с ёлкой; Сиб.фм подобрал варианты утилизации лесной красавицы.

Вопрос, что делать с новогодней ёлкой после праздников задают многие, особенно жители городских квартир. Кто-то пытается пристроить её в зоопарк или конюшню, кто-то делает из них различные поделки. Сиб.фм рассмотрел несколько вариантов утилизации лесной красавицы.

Для творческих людей придумать, что делать с новогодней ёлкой – не проблема. Кто-то распиливает ствол на множество небольших кусочков, а затем делает кормушки для птиц. А из веточек различные декоративные украшения, например крючки для полотенец или одежды.

Кроме того, новогоднюю ёлку можно пустить на дрова для камина или печи в бане. Если у вас нет ни того, ни другого, можно подарить уже нарубленные дрова друзьям, у которых это есть. Правда, не забудьте намекнуть им на продолжение праздника.

Хвою и кору можно разложить по мешочкам, которые затем спрятать. А когда захочется почувствовать дух нового года или Рождества, то достать мешочек и подышать ароматом хвойного леса. Особенно сильным будет запах, если вы разотрёте хвою руками.

А чтобы не мучить себя каждый год вопросом, а что же делать с ёлкой после новогодних праздников, лучше всего ставить искусственную или же вырастить своё новогоднее дерево.

Напомним, 14 января Сиб.фм рассказал, как вырастить зелень на окне.