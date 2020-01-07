Лексус с пятном на морде пропал в Новосибирске
фото из группы «Бюро находок Новосибирска» соцсети «ВКонтакте»
Кота по кличке Лексус ищут хозяева в Новосибирске; отличительная черта питомца – пятнышко на носу.
Общительный и дружелюбный кот по кличке Лексус пропал в Кировском районе Новосибирска. Животное вышло на прогулку, но до сих пор о его судьбе ничего не известно. Об этом сообщается в группе «Бюро находок Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте».
«Мальчик очень дружелюбный. Но пугливый. Возможно, его испугали собаки, и он где-то прячется», – написала хозяйка.
Лексус может находиться в СНТ Радуга-2 либо в соседних кооперативах.
Отличительная черта кота – белая грудка и пятно с правой стороны носа.
Всем, кто заметит домашнего питомца, просят позвонить его владелице. Номер телефона Виктории – +7 953 799-00-63.
Напомним, в декабре Сиб.фм рассказывал о кошке, которая спаслась от лютых морозов в электричке.
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