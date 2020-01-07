Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Лексус с пятном на морде пропал в Новосибирске

сегодня 18:06

фото из группы «Бюро находок Новосибирска» соцсети «ВКонтакте»

Кота по кличке Лексус ищут хозяева в Новосибирске; отличительная черта питомца – пятнышко на носу.

Общительный и дружелюбный кот по кличке Лексус пропал в Кировском районе Новосибирска. Животное вышло на прогулку, но до сих пор о его судьбе ничего не известно. Об этом сообщается в группе «Бюро находок Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте».

«Мальчик очень дружелюбный. Но пугливый. Возможно, его испугали собаки, и он где-то прячется», – написала хозяйка.

Лексус может находиться в СНТ Радуга-2 либо в соседних кооперативах.

Отличительная черта кота – белая грудка и пятно с правой стороны носа.

Всем, кто заметит домашнего питомца, просят позвонить его владелице. Номер телефона Виктории – +7 953 799-00-63.

Напомним, в декабре Сиб.фм рассказывал о кошке, которая спаслась от лютых морозов в электричке.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

76409
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
58888
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
32574
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32162
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
32079
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
25748
Мэр Новосибирска оценил канализацию для ЛДС
25293
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым