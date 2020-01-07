Может простоять до марта: когда известные новосибирцы выбрасывают новогодние ёлки

сегодня 16:05 Поделиться

Коллаж Сиб.фм/фото с личных страниц Натальи Пинус, Анны Терешковой, Ростислава Антонова в социальной сети Facebook

Отгремели праздники, уже позади и Старый Новый год; Сиб.фм решил выяснить, а когда известные жители Новосибирска выбрасывают или убирают новогодние ёлки.

Новогодние праздники завершились. Пора задуматься о том, как и когда нужно убрать праздничные атрибуты. Большинство считает, что это нужно сделать с 15 по 18 января, то есть после Старого Нового года и до Крещения. Сиб.фм решил узнать у известных новосибирцев, когда они выбрасывают ёлку.

Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска:

«Каждый год мы ставим ёлку. Всей семьёй её украшаем. Она стоит у нас достаточно – до тех пор, пока не начнёт осыпаться. Как правило, это происходит в феврале».

Наталья Пинус, депутат Совета депутатов города Новосибирска:

«Мы ставим ёлку достаточно поздно. Как правило, 30 декабря. Так было заведено в семье мужа, и мы продолжаем эту традицию. А убираем примерно 20 числа. Так что пока ёлка стоит и радует нас».

Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области:

«Дома ёлку ставим примерно 25-26 декабря. А наряжаем постепенно, вплоть до 30 декабря. Убираем, как правило, после Старого Нового года. Хотя в прошлом году убрали накануне 23 февраля».

Алексей Крыжановский, шоумен, телеведущий, директор клуба имени Октябрьской революции:

«В этом году я ставил не ёлку, а пихту. Это было 31 декабря. Она была, пожалуй, самой классной за все годы. Она стоит до сих пор. И, возможно, она простоит до марта. На следующий год планирую поставить ёлку в бочке. Я её буду выращивать. Мне жалко деревья. А искусственные ёлки нужно ставить на кладбище, как и пластмассовые цветы».

Сергей Кирсанов, главный тренер ФК «Новосибирск»:

«Ёлку мы ставим ежегодно. У нас есть дети, и для них нужно создавать атмосферу праздника, хоть они и взрослые. Так как ёлка искусственная, она у нас обычно стоит до конца января».

Ростислав Антонов, общественный деятель:

«Рождественская ель дарит ощущение праздника и чуда всему дому. А особенно она важна, когда в доме есть маленькие дети. Конечно, хочется продлить всей семье это новогоднее ощущение, а потому и ёлка в моём доме задерживается примерно до февраля».

Напомним, 20 декабря Сиб.фм рассказал о самых высоких ёлках Сибири.