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«Не репостить фейки»: новосибирские поисковики призывают не верить липовым объявлениям о пропавших детях

сегодня 11:24

фото с сайта pixabay.com, из рассылки WhatsApp

Фейковое сообщение об обнаружении маленькой девочки получили новосибирцы в мессенджерах; жителей призвали проверять такие рассылки на достоверность.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск» прокомментировали появившиеся в мессенджерах сообщения о найденной на улице Карла Маркса малышке по имени София. Добровольцы советуют не репостить фейковые рассылки. Об этом сообщается в группе отряда «ВКонтакте».

Поисковики рассказали, что за несколько дней фотография якобы найденной девочки долетела из Уфы в Новосибирск и теперь распространяется по родительским чатам.

«Поиска по этому ребенку не было и нет, она дома! Однако фотография продолжает путешествовать по стране, а мы призываем вас это остановить», – отметили волонтёры.

Они рассказали, по каким признакам можно отличить пост о действительно пропавшем человеке от фейка.

«Нужно обратить внимание на дату пропажи и указание города. Если этой информации нет – перед нами стопроцентный фейк», – пояснили активисты отряда.

Кроме того, нужно проверить контакты автора сообщения либо родственников (отдела полиции, поискового отряда). Если в объявлении не приведены данные для обратной связи, то репостить такую информацию не стоит.

Бывает и такое, что новость о «потеряшке» гуляет по интернету не первый год. Чтобы проверить это, достаточно ввести в поисковой строке любую фразу из объявления.

«И важное правило — убери за собой! Бездумно распространяя ложную информацию, часто – от своего имени, люди не заботятся о её дальнейшей судьбе. Если уже сделали репост фейка – удалите его», – напомнили в «Лиза Алерт Новосибирск».

Напомним, 14 января в родительских чатах появилось сообщение о девочке Соне, которую нашли на улице мегаполиса и доставили в полицию.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
Лиза алерт
яндекс.дзен

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