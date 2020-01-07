Новосибирец погиб в Шерегеше: лыжника раскритиковали за «гонор и выпендрёж» и заподозрили в пьянстве

сегодня 17:44 Поделиться

Фото со страницы Алексея Емельяненко, группы «Шерегеш - горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте»

Трагическую гибель 35-летнего Андрея Емельяненко на горнолыжном курорте Шерегеш продолжают обсуждать в сети; одни винят в смерти новосибирца спасателей и медиков, другие упрекают самого лыжника – он катался без защитного шлема и вёл себя слишком самоуверенно.

Последние кадры

Брат 35-летнего Андрея Емельяненко, который умер 11 января, наткнувшись на собственную лыжу в Шерегеше, опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» видео со спуска. На кадрах – последние часы жизни молодого мужчины: он искренне радуется солнечному дню, снегу и отличной компании.

«Мы в Шерегеше! Я и Лёха, погнали!» – кричит он в камеру и начинает стремительно спускаться с горы.

Дальше случилось страшное. Разогнавшись, он потерял контроль и налетел на свою же лыжу. Брат Алексей нашёл Андрея лежащим на снегу и истекающим кровью. Спасти новосибирца не удалось.

Этот случай спровоцировал волну комментариев в социальных сетях и под публикацией на сайте Сиб.фм. Пока одни обсуждают уровень безопасности отдыхающих в Шерегеше и оперативность оказания медицинской помощи пострадавшим, другие отмечают, что Андрей Емельяненко сам искушал судьбу.

«Во-первых, без шлема, во-вторых, он совершенно не умеет кататься», – считают опытные лыжники.

Когда каждая минута на счету

Первой реакцией на случившееся стала критика в адрес спасателей, работающих на лыжном склоне. В разговоре с журналистами новосибирских СМИ брат погибшего сказал, что прибытия помощи они ждали около 25 минут.

На проблемы с оперативностью реагирования спасателей на ЧП указали и администраторы паблика «Шерегеш» в социальной сети «ВКонтакте». По их данным, пункт спасателей расположен на вершине склона, так что добраться до места трагедии быстро – очень сложно.

«Представьте, что человек пострадал, начав спускаться от верхней станции этой канатки. Сколько времени потребуется спасателям, чтобы добраться до истекающего кровью лыжника? Давайте считать: 3-5 минут спуститься до "Булочки", 7 минут подняться на "Булочке", 10 минут подняться на Комсомолке и 1-2 минуты добраться до пострадавшего. Итого — 20-24 минуты реакции!» – говорится на странице Шерегеша «ВКонтакте».

Там же размещено несколько отзывов лыжников, которые когда-либо получали травмы в Шерегеше.

По словам новосибирца Константина, в конце декабря 2019-го он стал свидетелем инцидента с девушкой-лыжницей.

«Она каталась без шлема. Получила травму головы. Спасателей на "левом рукаве" ждали минут 25», – написал молодой человек.

В то же время турист Иван вступился за спасателей, рассказав, что в 2017 году он ждал помощи не больше 3 минут.

«Травмировался в 2017 году под третьим столбиком доллара, прямо перед пулей. Спасатели были на месте через 3 минуты, не больше. Еще через 2 привезли сани. Спустили быстро, за что я им до сих пор очень благодарен», – отметил мужчина.

В «Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области» – том самом подразделении, которое обеспечивает безопасность на склонах Шерегеша, в разговоре с корреспондентом Сиб.фм не стали комментировать ни сам инцидент, ни претензии лыжников и администраторов паблика. Однако отметили, что к моменту прибытия спасателей пострадавший был жив, медикам мужчину передали в сознании.

«Совершенно не умеет кататься!»

Наряду с критикой спецслужб в интернете звучат отзывы и о манере езды самого погибшего. Многие отмечают, что Андрей Емельяненко, хоть и вёл себя довольно расслабленно на склоне, но скорее производил впечатление новичка.

«Парень совершенно не умеет ездить на лыжах. На прямых ногах, лыжи не кантует, из-за чего скорость спуска плохо контролируется. При этом гонор и выпендрёж – выше крыши», – написал в комментариях на сайте Сиб.фм читатель Владимир.

По мнению автора ещё одного комментария, Дмитрия, погибший лыжник «технически абсолютно не подготовлен».

«Езда на прямых ногах и "прямых" лыжах часто заканчивается падением, т. к. карвинговые лыжи при прямом ведении склонны к вихлянию. Парень явно превысил допустимую для себя скорость. Спасателя на каждом повороте не поставишь!» – поделился он.

Читатель Евгений и вовсе заподозрил лыжника в появлении на склоне в нетрезвом виде.

«Мне одному кажется, что он бухой?» – задался вопросом молодой человек.

«Парень не контролирует скорость. Одни понты», – добавил Игорь. С ним согласился другой читатель Сиб.фм Александр.

«По видео видно, что парень катается неуверенно. И самое главное – он без шлема. Зачем обвинять спасателей, если человек катается без шлема. И сноубордист на фотках тоже без шлема. Любое падение затылком может привести к мгновенной смерти. Вылет в кусты, удар об камень или дерево и всё. Голову-то нужно включать», – отметил автор реплики.

Накануне трагедии в Шерегеше МЧС по Кемеровской области напомнило туристам правила безопасности на склонах.

Там подчеркнули, что лыжникам желательно иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы), которые помогут сориентироваться в малознакомой местности.

«Кроме того, скорость спуска и манёвры на трассе должны отвечать физической и технической подготовке лыжника. Лыжник должен контролировать свою скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями и наличием препятствий», – сообщили в спасательном ведомстве.

Там также отметили, что находиться на трассе в состоянии опьянения категорически запрещено.

Напомним, в декабре 2019 года в Шерегеше погиб известный путешественник – мужчина упал головой в снег и задохнулся.