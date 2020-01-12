Новосибирск: события 15 января

сегодня 06:01 Поделиться

Фото Сиб.фм

#MuseumSelfie

В среду, 15 января, в музеях Новосибирска будет проходить акция #MuseumSelfie. Она проходит при поддержке регионального министерства культуры. Пользователи социальных сетей размещают фото, сделанные в музеях на фонах экспонатов. Акцию #MuseumSelfie, в частности, поддержат Новосибирский государственный художественный музей, Новосибирский государственный краеведческий музей, ГАУК НСО «Исторический парк «Россия – Моя история», Музей истории и этнографии российских немцев.

Будущее Нарымского сквера

В 10:00 в малом зале мэрии города Новосибирска состоится брифинг по организации входной группы в Нарымский сквер. Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города Александр Ложкин и начальник отдела озеленения мэрии города Новосибирска Светлана Гижицкая представят Варианты по благоустройству площади со стороны ул. Челюскинцев.

Адрес: Красный проспект, 34.

Новый детский сад

В 10:30 в Первомайском районе состоится техническое открытие нового детского сада на 220 мест. В мероприятии примет участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Новый детский сад в микрорайоне "Весенний" по адресу: ул. Заречная, 31 станет вторым корпусом детского сада № 28. Здание рассчитано на 12 групп – это 220 воспитанников в возрасте с 2 до 7 лет, из них четыре группы – для детей ясельного возраста.

Адрес: ул. Заречная, 31.

Социальное развитие

В 14:00 состоится расширенное заседание коллегии министерства труда и социального развития Новосибирской области. С основным докладом на тему «Об итогах работы министерства труда и социального развития Новосибирской области в 2019 году и задачах на 2020 год» выступит министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. В мероприятии примут участие представители областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, организаций социального обслуживания населения, труда и занятости, НКО, Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, представители Русской Православной Церкви.

Адрес: Красный проспект, 18.

Послание президента России

В 16:00 члены правительства Новосибирской области примут участие в общественном обсуждении основных тезисов Послания Президента России. В обсуждении основных тезисов ежегодного Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации примут члены правительства Новосибирской области, представители экспертного сообщества, общественных организаций и другие.

Адрес: Вокзальная магистраль, 8а.