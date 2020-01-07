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Новосибирские караси поехали покорять Китай

сегодня 19:33

фото pixabay.com

Из Новосибирской области в Китай отправлена крупная партия замороженной рыбы; карасей добыли в озере Чаны.

Впервые Новосибирская область отправила в Китай партию замороженной рыбы. 18 тонн замороженного карася, которого выловили в крупнейшем озере Новосибирской области – Чаны, отправили в поднебесную.

По данным Россельхознадзора, отправителем партии является ООО «Фиш Мэн». В Китай сибирский карась поехал с комфортом – на автомобильном транспорте.

В 2019 году Новосибирская область смогла экспортировать 142 тысячи тонн рыбной продукции. Стоимость оценивается в 80 с лишним миллионов долларов.

Напомним, в ноябре стало известно, что Новосибирская область планирует отгружать в Китай сыры и сливки.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

рыба
Китай
сотрудничество
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