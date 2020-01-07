Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота

сегодня 19:49 Поделиться

фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети "ВКонтакте"

Сибирский Левша Владимир Анискин просит у подписчиков в сети совета, на каком количестве монет остановиться; уже готово 30 золотых.

В Новосибирске микроминиатюрист Владимир Анискин обратился к своим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой посоветовать, делать 50 или 100 самых маленьких в мире золотых монет.

«Окончательный тираж пока еще не определен — это будет или 50 , или 100 штук. Как считаете, друзья, на какой цифре сделать выбор? Штамп иногда приходит в негодность, иногда ломается — приходится делать новый (самая трудоемкая работа). Когда штамп ломается монету разрывает пополам — посмотрите на фото», — пишет Владимир Анискин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики советуют мастеру остановиться на 50 монетах – так их цена и уникальность будут выше.

Владимир так же сообщает, что обратился в некоммерческое партнёрство экспертов и оценщиков произведений искусства и антиквариата с просьбой дать оценку его работе. В течение месяца ждёт результата.

Напомним, в декабре Владимир Анискин сделал самую маленькую в мире золотую монету.