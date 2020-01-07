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Новосибирцев напугало сообщение о потерявшейся маленькой девочке

сегодня 10:23

Фото из рассылки WhatsApp

В мессенджерах сообщили, что в Новосибирске разыскивают родителей маленькой Софьи; сообщение не подтвердилось – этот фейк пришёл из Башкирии.

Жители Новосибирска ищут родителей девочки по имени Софья. Сообщение об этом появилось в одном из родительских чатов в WhatApp сегодня утром, 14 января. На фото видно ребёнка, который находится в пункте полиции.

«Нашли девочку на Карла Маркса 5. Зовут Софья, скиньте по группам,может кто знает!» – пишет автор сообщения.

Других подробностей в мессенджере не сообщили – неизвестен возраст, а также точная дата пропажи ребёнка. До конца остаётся неясным, есть ли у девочки родители.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм прокомментировали ситуацию. Оказалось, что это неправда.

«Обзвонили все отделы, всех подняли буквально. Такого сообщения к нам не поступало, информация не соответствует действительности. Наши источники, сообщают, что такое сообщение распространялось ранее в Уфе», – добавили в ведомстве.

Этот же пост появился в башкирских СМИ 2 дня назад. Там тоже указано, что девочку якобы зовут Софья и она потерялась на улице Карла Маркса, 5. Однако и уфимские правоохранительные органы не подтвердили факт пропажи ребёнка.

Фейки в мессенджере WhatsApp доходят до Новосибирска не впервые. В конце прошлого года новосибирцев взволновало сообщение о мальчике, которому незнакомец дал некую конфету, из-за которой ребёнок стал вести себя неадекватно. Странным в этой истории было то, что такое видео распространяли по многим другим городам России и Казахстана, по-своему дополняя новость.

Позже корреспондент Сиб.фм выяснил, что случай действительно правдивый и произошёл в Новосибирске. В школе № 203 в Калининском районе города рассказали, что мальчик отравился неизвестным веществом, однако на момент публикации уже был здоров и продолжил ходить на занятия.

Напомним, накануне в Алтайском крае пропали двое подростков.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

поиски пропавших
Новосибирск
яндекс.дзен

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