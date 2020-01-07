Новый тренер ФК «Новосибирск» поблагодарил власти за доверие

сегодня 12:06 Поделиться

Фото из группы ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Новый главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Сергей Кирсанов рассказал о целях, которые ставит перед собой и футболистами; главная задача на ближайший год – выиграть максимальное количество матчей.

Сергей Кирсанов, назначенный на днях новым главным тренером ФК «Новосибирск» назвал одним из главных условий успешных выступлений в новом сезоне позитивную атмосферу вокруг команды.

«Это позволяет не зацикливаться на результате, а играть более раскрепощённо», – сказал тренер в интервью, опубликованном на странице ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Кирсанова, новый клуб и новый коллектив он расценивает как новые возможности для формирования новой идеологии команды.

«Это всё возможно при тесном взаимодействии со всеми детскими тренерами Новосибирской области, мы все финансируемся из бюджетных средств и должны играть так, чтобы наши зрители получали удовольствие от футбола», – сказал тренер, уточнив, что готов реализовать этот проект в течение 5 лет.

Говоря о более краткосрочных планах, Кирсанов отметил, что в весенней части первенства футболисты будут бороться за победу в каждом матче.

«Отдаю себе отчёт, что профессиональный футбол очень жесток и результат превалирует над всем... Очень важна позитивная атмосфера вокруг команды, футбола: именно она позволяет тренерскому штабу и игроками не зацикливаться на сиюминутном результате, а играть раскрепощённо, для зрителей, показывая атакующий футбол», – сказал руководитель.

16 января команда заезжает на базу «Олимпийская», где начнёт работать над общей физической подготовкой. Футболистам после длительного отсутствия тренировок необходимо восстановить сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Напомним, сегодня Сергей Кирсанов встретится с болельщиками команды.