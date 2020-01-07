Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Новый тренер ФК «Новосибирск» поблагодарил власти за доверие

сегодня 12:06

Фото из группы ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Новый главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Сергей Кирсанов рассказал о целях, которые ставит перед собой и футболистами; главная задача на ближайший год – выиграть максимальное количество матчей.

Сергей Кирсанов, назначенный на днях новым главным тренером ФК «Новосибирск» назвал одним из главных условий успешных выступлений в новом сезоне позитивную атмосферу вокруг команды.

«Это позволяет не зацикливаться на результате, а играть более раскрепощённо», – сказал тренер в интервью, опубликованном на странице ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Кирсанова, новый клуб и новый коллектив он расценивает как новые возможности для формирования новой идеологии команды.

«Это всё возможно при тесном взаимодействии со всеми детскими тренерами Новосибирской области, мы все финансируемся из бюджетных средств и должны играть так, чтобы наши зрители получали удовольствие от футбола», – сказал тренер, уточнив, что готов реализовать этот проект в течение 5 лет.

Говоря о более краткосрочных планах, Кирсанов отметил, что в весенней части первенства футболисты будут бороться за победу в каждом матче.

«Отдаю себе отчёт, что профессиональный футбол очень жесток и результат превалирует над всем... Очень важна позитивная атмосфера вокруг команды, футбола: именно она позволяет тренерскому штабу и игроками не зацикливаться на сиюминутном результате, а играть раскрепощённо, для зрителей, показывая атакующий футбол», – сказал руководитель.

16 января команда заезжает на базу «Олимпийская», где начнёт работать над общей физической подготовкой. Футболистам после длительного отсутствия тренировок необходимо восстановить сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Напомним, сегодня Сергей Кирсанов встретится с болельщиками команды.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
футбол
Кирсанов
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

56405
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
32465
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32058
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
32050
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
25566
Мэр Новосибирска оценил канализацию для ЛДС
25244
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
23632
Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Байкале