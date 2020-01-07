«Оскар-2020»: кто номинирован и на какие фильмы стоит обратить внимание
фото с сайта «Кинопоиск», видео с Youtube
«Джокер» лидирует по числу номинаций на самую престижную премию в области кинематографа; представляющая Россию «Дылда» пролетела в этом году.
В понедельник в Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Оскар-2020». Шортлист озвучили актёры Джон Чо и Исса Рэй. Редакция Сиб.фм решила пробежаться по списку фаворитов и выяснить, стоит ли в этом году тратить время на просмотр главных кинолент года.
Между главными «счастливчиками» номинации распределись следующим образом: «Джокер» – 11 (мы почти удивлены), «1917» – 10, «Однажды в... Голливуде» – 10, «Ирландец» – 9, «Паразиты» – 6.
Что же, по количеству номинаций никто рекорд в этом году не побил (где-то радостно хлопает в ладоши режиссёр «Титаника» Джеймс Кэмерон).
Также по шесть номинаций у «Кролика Джоджо» и «Брачной истории» от стримингового сервиса Netflix. Примечательно, что за роли в обоих фильмах получила номинации прекрасная Скарлетт Йоханссон. В первом случае за лучшую женскую роль второго плана, а во втором – за лучшую женскую роль.
На удивление, в шортлист не попала российская лента «Дылда» от Кантемира Балагова, которой все пророчили «Оскар» в этом году. Зато россиянка Дарья Кащеева получила заслуженную номинацию за короткометражный мультфильм «Дочь». Ну, хоть где-то мы да отметились.
Список номинантов:
Лучший фильм
Лучший режиссёр
Лучший актёр в главной роли
Лучшая актриса в главной роли
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший анимационный фильм
Лучший фильм на иностранном языке
Рассмотрим поближе главную номинацию «Лучший фильм года». Главный фаворит этого года и любимчик фанатов комиксов – «Джокер». При бюджете в 55 миллионов долларов картине удалось собрать свыше миллиарда в прокате, что сделало фильм самой прибыльной лентой с рейтингом «18+». Критики приняли «Джокера» сдержанно – оценили они его на 69 %, однако зрителям он пришёлся по душе: на портале IMDb рейтинг кинокомикса равняется 8,6 балла.
В двух словах о сюжете. Неудавшийся комик Артур Флек живёт с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот миру нужен не добрый клоун, а настоящий злодей Джокер.
Приятным сюрпризом для любителей книжной классики стало попадание в список номинантов адаптации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Жителям России только предстоит увидеть этот фильм на большом экране – премьера состоится 30 января 2020 года. А между тем сборы картины, где роли исполнили Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Мэрил Стрип, уже приближаются к 100 миллионам долларов. На сайте IMDb оценка адаптации составляет 8,3 балла из 10.
Фильм рассказывает о взрослении четырёх непохожих друг на друга сестёр. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.
Следующим на очереди у нас идет Ford против Ferrari, ради съёмок в котором Кристиан Бейл скинул 30 килограммов за 7 месяцев (когда Бейла спросили, как он это сделал, тот ответил, что просто перестал есть).
В картине речь идёт о взаимоотношениях автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и гонщика Кена Майлза, которые в середине 1960-х вместе решили создать самый крутой спорткар, который мог бы составить конкуренцию Ferrari на чемпионате мира.
Чтобы собрать вместе Мартина Скорсезе, Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, создатели фильма «Ирландец» потратили больше 100 миллионов долларов. Уже этот факт должен вызвать интерес у любителей кино к данной ленте. Всего лишь четырёх процентов не хватило фильму, чтобы собрать 100 % у критиков. Рейтинг картины на IMDb равняется 8,1 балла.
В доме престарелых Фрэнк Ширан вспоминает свою бурную молодость: когда он работал водителем грузовика, Фрэнка под своё крыло взял криминальный авторитет Рассел Буфалино. Вскоре молодой водитель становится киллером по кличке «Ирландец» и начинает убивать людей по поручению своего босса.
События фильма «1917» крутятся вокруг двух солдат, которым необходимо выполнить смертельно опасную миссию: доставить секретное сообщение, которое спасёт жизни множества людей. Главная интрига фильма: сумеют ли юноши выиграть гонку со временем?
Это ещё одна картина, которой удалось собрать больше 8 баллов на IMDb (8,7), критики же оценили это творение на 90 %.
Далее на очереди долгожданный девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». По сюжету некогда популярный актёр Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти своё место в быстро меняющемся мире киноиндустрии. Рик Далтон больше не блистает на больших экранах и выживает только благодаря маленьким ролям в сериалах и алкоголю. Всё это разворачивается на фоне трагических событий, связанных с печальной судьбой актрисы Шерон Тейт. Фильм с хронометражем 3 часа собрал кассу в 372 миллиона долларов. Критики дали ленте 85 %, зрители же отнеслись к нему более прохладно – 7,8 балла.
Оценённый критиками на 99 % фильм «Паразиты» уже забрал себе золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. На IMDb рейтинг фильма оценивается в 8,6 балла.
Корейское семейство живёт в грязном полуподвале, перебивается от зарплаты до зарплаты и ворует интернет у соседей. Однажды судьба дарит сыну семейства уникальную возможность: поработать репетитором в очень богатой семье. После того как молодой человек производит хорошее впечатление на хозяйку особняка, ему в голову приходит необычная мысль о том, как трудоустроить сестру.
Про фильм «Кролик Джоджо» говорить много не хочется. Самое главное, что нужно знать о фильме: нескладный немецкий мальчик находит себе проблемы, придумывает воображаемого друга Адольфа Гитлера в то время как его мать прячет в доме еврейскую девочку. А ещё в фильме снялась Скарлетт Йоханссон, на неё всегда приятно смотреть. Рейтинг критиков – 80 %, оценка зрителей – 8 баллов.
Ещё один фильм с блистательной Скарлетт Йоханссон – «Брачная история». По сюжету нью-йоркский театральный режиссёр Чарли и актриса его театра Николь находятся в процессе развода. Женщина забирает ребёнка и уезжает с ним к маме в Лос-Анджелес. Картина раскладывает по полочкам отношения одной семейной пары, которой не удалось сохранить что-то очень важное. История разрыва и краха, погасшей любви, которая никого не оставит равнодушным. Критики оценили фильм на 95 %, пользователи портала же дали ему 8,1 балла.
Большую часть фильмов уже показали в наших кинотеатрах. Если же вы пропустили какой-то из них, вы всегда можете найти способ посмотреть его в интернете.
Какие прогнозы?
5 января в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Награждение прошло на территории отеля «Беверли Хилтон», а провел церемонию Рики Джервэйс. Это вторая по важности премия в киноиндустрии, поэтому, если взглянуть на её победителей, можно уже примерно представить, кто же заберёт статуэтку за лучший фильм.
Итак, лучшим драматическим фильмом на «Глобусе» стал «1917», а лучшей комедией или мюзиклом – девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».
Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме «Джокер». Лучшей актрисой назвали Рене Зеллвегер, сыгравшую Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди».
Такой расклад. Делайте ваши ставки, дамы и господа. 92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдёт в ночь с 9 на 10 февраля.
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