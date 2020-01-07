«Оскар-2020»: кто номинирован и на какие фильмы стоит обратить внимание

сегодня 14:24 Поделиться

фото с сайта «Кинопоиск», видео с Youtube

«Джокер» лидирует по числу номинаций на самую престижную премию в области кинематографа; представляющая Россию «Дылда» пролетела в этом году.

В понедельник в Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Оскар-2020». Шортлист озвучили актёры Джон Чо и Исса Рэй. Редакция Сиб.фм решила пробежаться по списку фаворитов и выяснить, стоит ли в этом году тратить время на просмотр главных кинолент года.

Между главными «счастливчиками» номинации распределись следующим образом: «Джокер» – 11 (мы почти удивлены), «1917» – 10, «Однажды в... Голливуде» – 10, «Ирландец» – 9, «Паразиты» – 6.

Что же, по количеству номинаций никто рекорд в этом году не побил (где-то радостно хлопает в ладоши режиссёр «Титаника» Джеймс Кэмерон).

Также по шесть номинаций у «Кролика Джоджо» и «Брачной истории» от стримингового сервиса Netflix. Примечательно, что за роли в обоих фильмах получила номинации прекрасная Скарлетт Йоханссон. В первом случае за лучшую женскую роль второго плана, а во втором – за лучшую женскую роль.

На удивление, в шортлист не попала российская лента «Дылда» от Кантемира Балагова, которой все пророчили «Оскар» в этом году. Зато россиянка Дарья Кащеева получила заслуженную номинацию за короткометражный мультфильм «Дочь». Ну, хоть где-то мы да отметились.

Список номинантов:

Лучший фильм

«Однажды в... Голливуде»;

«Ирландец»;

«1917»;

«Паразиты»;

«Брачная история»;

«Джокер»;

«Кролик Джоджо»;

«Форд против Феррари»;

«Маленькие женщины».

Лучший режиссёр

Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»);

Мартин Скорсезе («Ирландец»);

Сэм Мендес («1917»);

Тодд Филлипс («Джокер»);

Пон Чжун Хо («Паразиты»).

Лучший актёр в главной роли

Хоакин Феникс («Джокер»);

Адам Драйвер («Брачная история»);

Леонардо Ди Каприо («Однажды в Голливуде»);

Джонатан Прайс («Два папы»);

Антонио Бандерас («Боль и слава»).

Лучшая актриса в главной роли

Рене Зеллвегер («Джуди»);

Скарлетт Йоханссон («Брачная история»);

Шарлиз Терон («Скандал»);

Сирша Ронан («Маленькие женщины»);

Синтия Эриво («Гарриет»).

Лучший актёр второго плана

Брэд Питт («Однажды в Голливуде»);

Аль Пачино («Ирландец»);

Джо Пеши («Ирландец»);

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»);

Энтони Хопкинс («Два папы»).

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн («Брачная история»);

Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»);

Марго Робби («Скандал»);

Флоренс Пью («Маленькие женщины»);

Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»).

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона-3»;

«История игрушек-4»;

«Я потеряла своё тело»;

«Потерянное звено»;

«Клаус».

Лучший фильм на иностранном языке

«Паразиты» (Южная Корея);

«Боль и слава» (Испания);

«Отверженные» (Франция);

«Страна мёда» (Македония);

«Тело Христово» (Польша).

Рассмотрим поближе главную номинацию «Лучший фильм года». Главный фаворит этого года и любимчик фанатов комиксов – «Джокер». При бюджете в 55 миллионов долларов картине удалось собрать свыше миллиарда в прокате, что сделало фильм самой прибыльной лентой с рейтингом «18+». Критики приняли «Джокера» сдержанно – оценили они его на 69 %, однако зрителям он пришёлся по душе: на портале IMDb рейтинг кинокомикса равняется 8,6 балла.

В двух словах о сюжете. Неудавшийся комик Артур Флек живёт с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот миру нужен не добрый клоун, а настоящий злодей Джокер.

Приятным сюрпризом для любителей книжной классики стало попадание в список номинантов адаптации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Жителям России только предстоит увидеть этот фильм на большом экране – премьера состоится 30 января 2020 года. А между тем сборы картины, где роли исполнили Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Мэрил Стрип, уже приближаются к 100 миллионам долларов. На сайте IMDb оценка адаптации составляет 8,3 балла из 10.

Фильм рассказывает о взрослении четырёх непохожих друг на друга сестёр. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Следующим на очереди у нас идет Ford против Ferrari, ради съёмок в котором Кристиан Бейл скинул 30 килограммов за 7 месяцев (когда Бейла спросили, как он это сделал, тот ответил, что просто перестал есть).

В картине речь идёт о взаимоотношениях автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и гонщика Кена Майлза, которые в середине 1960-х вместе решили создать самый крутой спорткар, который мог бы составить конкуренцию Ferrari на чемпионате мира.

Чтобы собрать вместе Мартина Скорсезе, Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, создатели фильма «Ирландец» потратили больше 100 миллионов долларов. Уже этот факт должен вызвать интерес у любителей кино к данной ленте. Всего лишь четырёх процентов не хватило фильму, чтобы собрать 100 % у критиков. Рейтинг картины на IMDb равняется 8,1 балла.

В доме престарелых Фрэнк Ширан вспоминает свою бурную молодость: когда он работал водителем грузовика, Фрэнка под своё крыло взял криминальный авторитет Рассел Буфалино. Вскоре молодой водитель становится киллером по кличке «Ирландец» и начинает убивать людей по поручению своего босса.

События фильма «1917» крутятся вокруг двух солдат, которым необходимо выполнить смертельно опасную миссию: доставить секретное сообщение, которое спасёт жизни множества людей. Главная интрига фильма: сумеют ли юноши выиграть гонку со временем?

Это ещё одна картина, которой удалось собрать больше 8 баллов на IMDb (8,7), критики же оценили это творение на 90 %.

Далее на очереди долгожданный девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». По сюжету некогда популярный актёр Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти своё место в быстро меняющемся мире киноиндустрии. Рик Далтон больше не блистает на больших экранах и выживает только благодаря маленьким ролям в сериалах и алкоголю. Всё это разворачивается на фоне трагических событий, связанных с печальной судьбой актрисы Шерон Тейт. Фильм с хронометражем 3 часа собрал кассу в 372 миллиона долларов. Критики дали ленте 85 %, зрители же отнеслись к нему более прохладно – 7,8 балла.

Оценённый критиками на 99 % фильм «Паразиты» уже забрал себе золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. На IMDb рейтинг фильма оценивается в 8,6 балла.

Корейское семейство живёт в грязном полуподвале, перебивается от зарплаты до зарплаты и ворует интернет у соседей. Однажды судьба дарит сыну семейства уникальную возможность: поработать репетитором в очень богатой семье. После того как молодой человек производит хорошее впечатление на хозяйку особняка, ему в голову приходит необычная мысль о том, как трудоустроить сестру.

Про фильм «Кролик Джоджо» говорить много не хочется. Самое главное, что нужно знать о фильме: нескладный немецкий мальчик находит себе проблемы, придумывает воображаемого друга Адольфа Гитлера в то время как его мать прячет в доме еврейскую девочку. А ещё в фильме снялась Скарлетт Йоханссон, на неё всегда приятно смотреть. Рейтинг критиков – 80 %, оценка зрителей – 8 баллов.

Ещё один фильм с блистательной Скарлетт Йоханссон – «Брачная история». По сюжету нью-йоркский театральный режиссёр Чарли и актриса его театра Николь находятся в процессе развода. Женщина забирает ребёнка и уезжает с ним к маме в Лос-Анджелес. Картина раскладывает по полочкам отношения одной семейной пары, которой не удалось сохранить что-то очень важное. История разрыва и краха, погасшей любви, которая никого не оставит равнодушным. Критики оценили фильм на 95 %, пользователи портала же дали ему 8,1 балла.

Большую часть фильмов уже показали в наших кинотеатрах. Если же вы пропустили какой-то из них, вы всегда можете найти способ посмотреть его в интернете.

Какие прогнозы?

5 января в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Награждение прошло на территории отеля «Беверли Хилтон», а провел церемонию Рики Джервэйс. Это вторая по важности премия в киноиндустрии, поэтому, если взглянуть на её победителей, можно уже примерно представить, кто же заберёт статуэтку за лучший фильм.

Итак, лучшим драматическим фильмом на «Глобусе» стал «1917», а лучшей комедией или мюзиклом – девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме «Джокер». Лучшей актрисой назвали Рене Зеллвегер, сыгравшую Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди».

Такой расклад. Делайте ваши ставки, дамы и господа. 92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдёт в ночь с 9 на 10 февраля.