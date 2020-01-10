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Погода в Новосибирске на 15 января: снег, снег и снова снег

сегодня 07:01

Фото Сиб.фм

В середине рабочей недели в Новосибирске погода будет пасмурной; синоптики предрекают снег.

В среду, 15 января, в столице Сибири погода ожидается снежной и пасмурной. По данным сайта gismeteo.ru, температура воздуха днём -8...-10 градусов, ночью немного потеплеет до -5...-7 градусов.

Ветер южный 5-6 метров в секунду, с порывами до 11-12. Атмосферное давление в течение дня будет стабильным – 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 82 %.

Напомним, 10 января спасатели замерили лёд в местах крещенских купаний.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
прогноз
Новосибирск
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