«При нем команда вылетела, а могильщик я?»: новый тренер ФК "Новосибирск" прокомментирвал увольнение Игоря Чугайнова

сегодня 04:06 Поделиться

Фото Сиб.фм

По мнению нового главного тренера клуба, у него проблем с коллективом не будет; ранее Чугайнов назвал Сергея Кирсанова могильщиком.

Новый тренер футбольного клуба "Новосибирск" Сергей Кирсанов рассказал о проблемном характере своего предшественника Игоря Чугайнова, которого уволили в конце прошлого года. Своим мнением Кирсанов поделился на первой встрече с болельщиками "Новосибирска" в наступившем году накануне, 14 января. По его словам, Чугайнов не справился с работой ни в одном из трёх предыдущих клубов.

"Он провалился в московском "Торпедо", когда команда пришла к директору и сама попросила его уволить. Потом то же самое произошло в Курске и Саратове. Он назвал меня могильщиком в одном из интервью, хотя мы работали в одинаковых условиях. Мы принимали команды в похожем виде. Но при нем клуб снова провалился, а я ещё и могильщик?", — добавил Кирсанов.

Во время предыдущего шефства Сергея Кирсанова новосибирский клуб показал лучший результат за 7 лет — выход в одну четвертую финала Кубка России.

Также новый главный тренер "Новосибирска" заверил, что при нём проблем с взаимоотношениями в клубе не будет.

"У меня свой подход, жизненный опыт. Я ведь не впервые работаю с клубом и вас всех тоже раньше видел. Несмотря на проблемы, мы всегда с командой что-то могли «урвать». Никто ни на кого не жаловался и не выносил это за рамки клуба, хотя у нас тоже по пять месяцев зарплату не платили, и было закрыто трансфертное окно", — объяснил тренер.

Об увольнении Игоря Чугайнова стало известно в конце прошлого года. На смену ему пришел Сергей Кирсанов, который ранее возглавлял футбольную "Сибирь".

Напомним, 7 января Игорь Чугайнов рассказал, что российский футбол деградирует.