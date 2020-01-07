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Рабочие оказались под завалами: глава МЧС Новосибирской области назвал самую сложную операцию 2019 года

сегодня 15:57

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Трое рабочих погибли во время ремонта насосной станции в Новосибирске; в операции по извлечению тел и разбору завалов принимали участие сотни человек.

Трагедия на строительной площадке в Ленинском районе Новосибирска, где обрушившаяся стена здания 28 августа придавила рабочих, стала самой сложной спасательной операцией 2019 года. Об этом во время встречи с журналистами рассказал глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

По словам главного спасателя региона, на месте работали сотни человек. Они не покинули площадку до тех пор, пока не убедились, что под завалами не остались люди.

Также в 2019 году было много серьёзных пожаров с погибшими.

«В том числе с погибшими детьми. За год мы потеряли 16 ребятишек, это очень много. По этому показателю область на пятом месте в России», – сказала Орлов.

В то же время глава регионального МЧС подчеркнул, что в ушедшем году порадовал рост числа спасённых от гибели на пожаре благодаря использованию пожарных извещателей.

«С помощью этих приборов спасти удалось 20 детей», – отметил Орлов.

Напомним, в декабре подрядчик работ, в ходе которых погибли люди, был оштрафован на 320 тысяч рублей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

МЧС, спасатели
Новосибирск
яндекс.дзен

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