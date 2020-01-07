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Разбили сердце: влюблённого алжирца выдворили из Новосибирска

сегодня 10:09

фото с сайта pixabay.com

После окончания срока действия визы иностранец из Алжира продолжал жить в Новосибирске; вернуться на родину ему мешала влюблённость.

Судебные приставы выдворили из Новосибирска гражданина Алжира, который незаконно жил в сибирской столице. 34-летнего мужчину принудительно посадили на самолёт и отправили на родину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Как уточнили в ведомстве, алжирец через интернет познакомился с девушкой из Новосибирской области. Через некоторое время переписки он приехал в гости к своей возлюбленной.

«Когда же по истечении установленного срока пребывания виза закончилась, алжирец продолжил жить на территории России нелегально. Нарушитель был выявлен и задержан в доме у сожительницы», – рассказали в пресс-службе.

По решению суда мужчине было назначено наказание в виде выдворения за пределы России.

«После подготовки необходимых документов и приобретения билетов под надзором судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Новосибирской области иностранец покинул Новосибирск и рейсом с пересадкой в Москве отправился в Алжир», – отчитались в ведомстве.

Напомним, в декабре приставы перепутали жителя Чебоксар с должником из Новосибирска.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
Алжир
приставы
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