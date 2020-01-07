Ребёнок 1,5 лет пострадал в аварии в Новосибирске

сегодня 18:34 Поделиться

фото гибдд новосибирск

Две иномарки столкнулись на проспекте Маркса; пострадала девочка – пассажирка.

В Новосибирске в результате столкновения двух иномарок пострадала 1,5-годовалая девочка.

ДТП случилось днём на проспекте Карла Маркса. Водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Покрышкина и по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями Hyundai Solaris и Volkswagen, которые двигались в попутном направлении.

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка европейской иномарки. Травмы, которые получил ребёнок, сейчас устанавливаются, сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Напомним, в Новосибирске полицейские получили новые автомобили.