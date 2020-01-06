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«Сибирь» на выезде обыграла хоккеистов из Китая

сегодня 08:41

Фото с официальной страницы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

Очередной матч континентальной хоккейной лиги закончился победой новосибирских хоккеистов; 13 января сибиряки обыграли «Куньлунь Ред Стар».

В Пекине хоккеисты «Сибири» победили местный клуб «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:3. Об этом сообщается на официальной странице новосибирского хоккейного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Первую половину матча сибиряки проигрывали со счётом 0:3. Однако смогли собраться и до конца второго периода сделали отставание минимальным. Шайбы забросили Егор Миловзоров и Микаэль Руохомаа.

Третий период начался с забитой шайбы Даниила Романцев. За полторы минуты до окончания матча Дмитрий Саюстов вывел ФК «Сибирь» вперёд. За оставшееся время соперники не смогли забить шайбу в ворота сибиряков. Им не помогла даже замена вратаря на полевого игрока.

Сегодня, 14 января команды вновь встретятся на «Шоуган Арене» в Пекине.

Напомним, 6 января ХК «Сибирь» на выезде проиграл магнитогорскому «Металлургу».

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

спорт
ХК «Сибирь»
кхл
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