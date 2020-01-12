«Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» на выезде по буллитам

вчера 23:15 Поделиться

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Сибиряки во второй раз с трудом победили в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня»; новосибирцы чуть не проиграли, но совершили камбэк в последние минуты.

«Сибирь» выиграла второй матч против китайского «Куньлуня». Оба матча проходили в Пекине. Сегодня, 14 января, новосибирцы обыграли китайскую команду со счётом 5:4. Победа далась нелегко – за пять минут до финальной сирены сибиряки успели сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Исход матча решила серия буллитов. Как и в прошлом матче, новосибирцы взяли инициативу в свои руки в последний момент.

Счёт в середине первой двадцатиминутки открыл Алексей Яковлев. Также в матче отличился Егор Миловзоров – на его счету две шайбы, одна из которых стала решающей в серии буллитов. Также голы забили Юусо Пуустинен и Илья Морозов.

Это третья победа «Сибири» подряд в январе. Несмотря на то, что новый год новосибирцы начали с двух поражений, команда стабильно остаётся в зоне плей-офф. Сейчас сибиряки поднялись до пятой строчки Восточной конференции. Стоит отметить, что под конец прошлого года «Сибирь» не могла подняться выше восьмого места.

Напомним, накануне «Сибирь» победила в первом матче против «Куньлуня».