Сибирячку шокировала детская сказка с элементами хоррора

сегодня 09:58 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Ребёнку подарили сборник сказок; их содержимое оказалось не для слабонервных.

Сибирячка поделилась с пользователями интернета своим негодованием по поводу сюжета народной сказки про молодильные яблоки. Её история появилась в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, по сюжету суровой сказки Иван-царевич обратился с просьбой к Нагай-птице перенести его домой. За это птица потребовала два чана мяса. Когда мясо закончилось, Иван-царевич стал срезать мясо с собственного тела: так он продолжил кормить птицу.

Примечательно, что возрастное ограничение сборника «Расскажи мне сказку» издательства «Алтей» обозначено в «6+».

«Аж бесит, блин! Сама-то мамашка не на таких сказках выросла? Все мы их в детстве читали», – возмущаются недовольные реакцией женщины подписчики сообщества.

«Вы, видимо, до этого-то совсем не читали. Или только "Колобка", хотя скоро, наверное, и к Колобку пристанут, его ведь в конце съели».

Напомним, 11 января новосибирцев возмутило поведение семейной пары с ребёнком в метро.