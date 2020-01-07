Сибиряк с родинкой над губой пропал в Новосибирске

сегодня 15:38 Поделиться

фото поискового отряда «Лиза Алерт»

С 29 декабря 2019 года местонахождение мужчины неизвестно; пропавший был одет во всё чёрное.

В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры разыскивают 37-летнего Александра Мамонова. С 29 декабря 2019 года местонахождение мужчины неизвестно. Ориентировку в социальных сетях начал сегодня распространять поисковый отряд «Лиза Алерт».

Рост Александра примерно 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, карие глаза и чёрные волосы. В день исчезновения был одет во всё чёрное: куртку, штаны, ботинки и шапку. Из особых примет – над губой у сибиряка есть родинка.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или по телефону 8 800 700-54-52.

Напомним, сибирячка в очках пропала в Новосибирске перед Новым годом.