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Сибиряк с родинкой над губой пропал в Новосибирске

сегодня 15:38

фото поискового отряда «Лиза Алерт»

С 29 декабря 2019 года местонахождение мужчины неизвестно; пропавший был одет во всё чёрное.

В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры разыскивают 37-летнего Александра Мамонова. С 29 декабря 2019 года местонахождение мужчины неизвестно. Ориентировку в социальных сетях начал сегодня распространять поисковый отряд «Лиза Алерт».

Рост Александра примерно 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, карие глаза и чёрные волосы. В день исчезновения был одет во всё чёрное: куртку, штаны, ботинки и шапку. Из особых примет – над губой у сибиряка есть родинка.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или по телефону 8 800 700-54-52.

Напомним, сибирячка в очках пропала в Новосибирске перед Новым годом.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

Пропал человек
Новосибирск
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