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Смыть грехи: новосибирские осуждённые окунутся в священную воду в Крещение

сегодня 15:13

фото Сиб.фм

Обряд Крещения Господня в исправительных учреждениях проводится ежегодно; более 1000 осуждённых совершат погружение.

В Новосибирске осуждённые исправительной колонии № 18 тоже отпразднуют Крещение Господне как полагается. 19 января заключённые отметят один из 12 главных православных праздников погружением в священную воду.

Обряд Крещения Господня в исправительных учреждениях проводится ежегодно. Более 1000 осуждённых во всех исправительных учреждениях области окунутся, чтобы смыть с себя все грехи.

Как ранее сообщал Сиб.фм, погода в Новосибирске на Крещение ожидается аномально тёплой. По данным сайта gismeteo.ru, в ночь на 19 января температура воздуха будет -6...-8 градусов. Днём -9...-11. Кроме того, синоптики предсказывают, что погода будет снежной и пасмурной.

Напомним, 13 января выяснилось, что открытие купелей оказалось под вопросом.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

Крещение
Новосибирск
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