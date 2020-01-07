Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Снегопад на две недели пообещали Новосибирску

сегодня 18:51

фото pixabay.com

Снег от умеренного до сильного ожидают в Новосибирске в ближайшие две недели; по прогнозу синоптиков бесснежной будет только среда следующей недели.

В Новосибирске синоптики прогнозируют пору снегопадов. Ближайшие две недели город будет засыпать снегом. Интенсивность прогнозируют от умеренных до сильных снегопадов.

В среду, пятницу и субботу метеорологи ожидают особенно сильного выпадения осадков. При этом температура постепенно будет повышаться. Уже в ближайшую субботу столбики термометра поднимутся до отметки – 3 градуса Цельсия.

К снегопадам готовятся коммунальные службы, дворники и автомобилисты. Новосибирску уже предрекли 10-бальные пробки.

Напомним, сегодня новосибирцам пообещали снег и пасмурное небо.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

погода
пробки
снегопад
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

93904
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
59055
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
32617
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32206
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
32084
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
25798
Мэр Новосибирска оценил канализацию для ЛДС
25309
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым