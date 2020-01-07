Снегопад на две недели пообещали Новосибирску
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Снег от умеренного до сильного ожидают в Новосибирске в ближайшие две недели; по прогнозу синоптиков бесснежной будет только среда следующей недели.
В Новосибирске синоптики прогнозируют пору снегопадов. Ближайшие две недели город будет засыпать снегом. Интенсивность прогнозируют от умеренных до сильных снегопадов.
В среду, пятницу и субботу метеорологи ожидают особенно сильного выпадения осадков. При этом температура постепенно будет повышаться. Уже в ближайшую субботу столбики термометра поднимутся до отметки – 3 градуса Цельсия.
К снегопадам готовятся коммунальные службы, дворники и автомобилисты. Новосибирску уже предрекли 10-бальные пробки.
Напомним, сегодня новосибирцам пообещали снег и пасмурное небо.
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