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Стали известны траты новосибирцев накануне Нового года

сегодня 11:16

Фото с сайта pixabay.com

Впервые в истории России посчитали индексы Деда Мороза и Снегурочки; это совокупный размер трат мужчин и женщин накануне новогодних праздников.

Траты жителей Новосибирска посчитали накануне Нового года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. Индекс совокупных трат на предновогодние покупки составил 39 %. Это значит, что расходы накануне праздников выросли в среднем на 15 %.

При этом в среднем дополнительные траты новосибирцев выросли на 6058 рублей. Мужчины дополнительно потратили 7290 рублей, а женщины 5139 рублей. Аналитики выяснили, что женщины раньше всего, 19 октября, начинали тратить деньги на ювелирные изделия. 20 декабря дамы начали покупать подарки в категориях «Косметика» и «Бытовая техника». А вот мужчины начинали тратить деньги в этот день на спортивные клубы.

Зато мужчины первыми начинали покупать подарки 24 декабря из категории «Детская одежда». Женщины же на детскую одежду начинали тратить деньги только 28 декабря. Одновременно и мужчины, и женщины начинали тратить деньги на подарки в категориях «Игрушки» и «Алкоголь».

При этом среднестатистический Дед Мороз тратит денег больше Снегурочки на 28 %.

Напомним, в начале декабря эксперты назвали сумму, которую россияне готовы тратить на новогодние праздники.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

подарки
Новый год
Новосибирск
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