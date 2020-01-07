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Святую воду будут раздавать в Новосибирске

сегодня 17:54

фото с сайта Новосибирской митрополии

Митрополия сообщила, где в Новосибирске можно запастись святой водой; также ищут волонтёров на раздачу воды.

Сегодня на сайте новосибирской митрополии появилась информация о том, что в дни празднования Крещения будет организована раздача крещенской воды. В народе эту воду особенно чтят и считают святой, приписывая ей чудодейственные свойства.

Раздача воды будет организована на территории Вознесенского кафедрального собора 18 и 19 января.

Как сообщает сайт митрополии, вода будет разливаться из специальных ёмкостей.

Потрудиться во славу божию приглашают волонтёров. Их помощь потребуется при разливе воды, так как поток страждущих из года в год становится всё больше. Узнать, как стать волонтёром, можно на сайте митрополии.

Напомним, в МЧС назвали главную ошибку при крещенских купаниях.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Крещение
РПЦ
новосибирская митрополия
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