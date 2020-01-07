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Теперь заживём: МРОТ в России в 2020 году вырос

сегодня 12:41

Фото с сайта pixabay.com

С 1 января 2020 года в России вырос минимальный размер оплаты труда; теперь он составляет 12 130 рублей.

Минимальный размер оплаты труда в России вырос почти на тысячу рублей. Теперь его размер составляет 12 130 рублей. Вместе с МРОТ повышаются размеры некоторых детских пособий и больничных. Кроме того, если гражданин оплачивает взносы в Пенсионный фонд России самостоятельно, то он будет платить больше. Об этом сообщает «Российская газета».

Минимальный размер оплаты труда привязан к прожиточному минимуму трудоспособного человека за второй квартал предыдущего года. При этом если человек работает на полную ставку, платить зарплату ниже МРОТа работодатель не имеет права.

«Повышение затронет около 3,2 миллиона человек, половина из них работают в госсекторе. Расходы бюджетов всех уровней на повышение "минималки" составят 20,9 миллиарда рублей», – отметили в Министерстве труда и социального развития РФ.

Напомним, 13 января депутаты Госдумы предложили освободить россиян от уплаты налога на добавленную стоимость с доходом ниже двух МРОТ.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

зарплата
работа
МРОТ
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