Топ-5 святочных гаданий

сегодня 05:00 Поделиться

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Святками называются две недели зимних праздников с 6 по 19 января. В это время по традиции принято гадать: потусторонние силы наиболее активны, а границы между мирами более тонки. Поэтому больше шансов, что результат окажется правдивым. Редакция Сиб.фм собрала вместе несколько способов гадания, чтобы вы смогли заглянуть в своё будущее.

«Ну что сказать, устроены так люди – желают знать, что будет», – поётся в известной песне. И правда, всем время от времени хочется приподнять завесу веков и узнать, что же ждёт нас в будущем. И самое удачное для этого время – Святки.

Традиция гадать на святки является наиболее древней и, по всей видимости, будет жить еще очень и очень долго. Это таинственно и зрелищно. Поздним вечером или ранней ночью девушки собираются вместе, чтобы узнать имя будущего супруга или дату своей свадьбы. Самые популярные виды гаданий в материале Сиб.фм.

Пятое место. Гадание на перекрёстке

По-своему опасный способ. Нужно в полночь подойти к любому перекрёстку дорог и, задавая вопрос о будущем женихе, начертить вокруг себя круг. После этого нужно внимательно прислушаться: что происходит вокруг. Если будет слышно смех, веселье, пение и задушевные беседы – это знак скорого замужества. А вот отрицательные эмоции, ссоры, крик и плач говорят о том, что с походом под венец придётся подождать ещё как минимум год.

Четвёртое место. Гадание на мелочах

Поздно вечером соберитесь с друзьями и попросите у каждого какую-нибудь небольшую вещь. Это могут быть монетки, кольца, платки, серёжки или иголки. Можно проявить фантазию и добавить всё, что угодно (главное, маленького размера). Сам процесс гадания очень простой – нужно закрыть глаза и опустить левую руку на стол, где лежат вперемешку все эти предметы. Самое трудное – понять значение вещи, на которую упадёт ваша ладонь. Например, монета – это ожидающее вас богатство, кольцо – замужество, ключ – квартира, и так далее. Можно сделать это гадание более оригинальным и с помощью подручных вещей узнать профессию суженого – если попадётся флешка, то он будет программистом, если ложка – поваром.

Третье место. Гадание на кошачьей лапке

Не спешите пугаться, мучить бедное животное для этого не придётся. Возьмите кота или кошку и посадите зверя за порог. Вам остаётся только загадать желание и позвать кошку. Если животное переступит порог левой лапкой, то всё сбудется. А если правой – то вам придётся столкнуться с препятствиями, которые могут помешать исполнению мечты.

Второе место. Гадание на воске

Для того, чтобы узнать свою судьбу, необходимо растопить воск от свечки в кружке и налить в тарелку молоко. Блюдце нужно поставить у порога квартиры или дома. Затем произнесите слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». На последних словах вылейте в молоко растопленный воск. Теперь нужно немного подождать и посмотреть, в какой узор свернулся воск. Например, крест – это плохой знак. Он означает болезни или проблемы в финансовой сфере. Если воск застынет в форме цветка – найдёте любимого и выйдете замуж. Звёзды – к удаче, человеческая фигурка – к новой дружбе, полоски – к переезду, и так далее.

Первое место. Гадание на книге

Самый популярный и простой вид гадания. Возьмите какую-нибудь книгу. Загадайте страницу и номер строчки сверху или снизу. Осталось только открыть книгу и истолковать прочитанное. На Святках лучше всего брать книгу духовного содержания, например, Библию.

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