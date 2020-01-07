«В 16 лет мог бы и читать научиться!»: новосибирцы обвинили погибшего в аквапарке подростка в безответственности

сегодня 16:17 Поделиться

Фото tripadvisor

Подросток из Кемеровской области трагически погиб, захлебнувшись в новосибирском аквапарке; с первого дня происшествия до момента смерти парня комментаторы твердят в соцсетях, что он сам виноват в случившемся.

Гибель 16-летнего подростка в новосибирском аквапарке «Аквамир» привела к активному обсуждению трагедии в социальных сетях. Инцидент произошёл 8 января. В первые минуты один из местных пабликов даже распространил информацию о том, что парень погиб на месте, но позже её опровергли.

До 13 января пострадавший находился в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, а накануне скончался, не приходя в сознание. Всё это время новосибирцы спорили друг с другом и доказывали, кто виноват. В ходе обсуждения комментаторы разделились на три группы.

Одни, самые безобидные, стараются держаться в стороне и выражают соболезнования родным погибшего. Другие считают, что сотрудники аквапарка не успели отреагировать. Последние же самые агрессивные – они считают, что вина лежит исключительно на подростке.

«До последнего надеялась, что выкарабкается»

Каждый пост в сообществах социальной сети «ВКонтакте» про трагедию в «Аквамире» сопровождается комментариями с соболезнованиями. В основном они все похожи друг на друга.

«Какой кошмар! Соболезную родственникам погибшего... Я правда надеялась до последнего, что парень выкарабкается», – пишет Ирина Кабакова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Некоторые новосибирцы считают, что смерть – не самое страшное, что могло случиться с подростком. По их мнению, травмы были настолько тяжёлые, что он с наибольшей вероятностью остался бы инвалидом до конца жизни.

«Иногда лучше в ящик сыграть, чем быть овощем, ограниченным и в движении и умственно. При этом нагружая родных и становясь обузой. Мозг такое дело. Трагическое стечение обстоятельств», – соболезнует пользователь под именем Константин.

Его комментарий набрал больше 50 лайков и десяток ответов. Все подписчики поддержали такую позицию – по их мнению, ухаживать за парализованным человеком –невыносимо.

Другие же выражают искренние соболезнования, но при этом отмечают – парень явно нарушил технику безопасности.

«Вот до чего доводит не соблюдения мер безопасности , люди одумайтесь не зря говорят бережёного бог бережёт терпения и соболезнования родным», – пишет Дарьяна Коготкова.

Другие подписчики под её комментарием устроили далёкую от обсуждаемой темы дискуссию про бога и Библию. Тут же кто-то решил предположить, что подросток попал под воду из-за того, что был пьяный. Это моментально возмутило других комментаторов.

«Вы что ерунду собираете? парень приехал с РОДИТЕЛЯМИ отдохнуть. какой выпивший? Ему было 16! Не очерняйте парня из-за своей нелюбви к аквапарку, имейте совесть! И да, пьяным по ТБ туда тоже нельзя и в правилах это указано», – объясняет Надежда Загудаева.

«Закрыть его!»

После соболезнований дискуссия плавно перешла в обвинения в сторону «Аквамира». Суть претензий новосибирцев к комплексу по большей части выражается в том, что конструкции аквапарка могут быть опасными для посетителей.

«Почему в аквапарке нельзя нырять? Глупость. Вот сколько аквапарков объехала, запретов нырять нет. Значит, там все в порядке с конструкциями. А здесь – нет.

И не надо вину на посетителя перекладывать. Люди деньги платят. А хозяин и его рабы не обеспечивают безопасность отдыхающим», – резонно отмечает Ирина Селивёрстова.

Её поддержали другие комментаторы. Кто-то вспомнил и предыдущие случаи травмирования на территории комплекса.

«Оштрафовать аквапарк миллионов на пять и закрыть его! Уже не первый случай можно было бы исправить недостатки металл конструкции», – пишет Александр Фёдоров.

Действительно, несчастные случаи в «Аквамире» происходили ранее. Последние два случились в 2017 году. Накануне Сиб.фм подробно рассказывал о том, что произошло в комплексе в день трагедии и выяснил, что подобное едва не произошло 8 января три года назад. Семилетний мальчик застрял ногой в том же бассейне в металлической решётке. Его вызволили спасатели, а в аквапарке заявили, что скамейки выполнены по ГОСТу.

Некоторые вспомнили про инструкторов. Ведь «Аквамир» после происшествия заявил – ежедневно на смене дежурят 83 специалиста, готовых в любой момент прийти на помощь

«Был под водой 4 минуты и никто не помог!? Столько народу вокруг, в том числе те, с которыми он был!» – негодует Елена Ермашова.

К работе персонала у людей вопросы возникают не без причин. «Аквамир» утверждает, что благодаря слаженной работе инструкторов «удалось избежать серьёзных последствий». Позже эти строки с сайта удалили, но новосибирцы успели выразить недоумение.

«Кощунство печатать такой текст, когда известно, что пострадавший 08.01.2020 года находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Теперь стало известно, что подросток, не выходя из комы, умер. Администрации не уместно прикрываться красивыми фотографиями, а по-человечески, выразить сочувствие горю этой семьи!» – пишет в паблике «Аквамира» Юлия Кузнецова.

«Кто должен следить за тупыми людьми?»

Потом появились самые смелые комментаторы. Они напрямую обвиняют погибшего подростка в глупости и безалаберности. Главный посыл, который они пытаются донести, – несоблюдение техники безопасности. Делают они это весьма агрессивно.

«Почему вы считаете, что кто-то должен следить за тупыми людьми? Что за детский сад? Вы оплатили вход с правилами безопасности знакомитесь сами! так как это ваша жизнь и ничья больше!

сколько раз я видела как ныряют там где нельзя!а когда подходишь говоришь людям,что это опасно так "пошла нафиг, ты тут не работаешь" Так что запомните, если просто следовать правилам там безопасно», – отвечает Елизавета Мощевитина на комментарий о том, что за посетителями никто не следит.

В группе «Аквамира» во «ВКонтакте» тоже началась дискуссия о причинах гибели парня. Пользователь под ником Екатерина Иванова оставила два комментария, в которых обвинила подростка в пренебрежении техникой безопасности.

«В джакузи не плавают, там нужно сидеть на скамейках. Нырять категорически запрещено. Возможно после этого случая дырки в скамейках сделают более маленькими, чтобы не могла рука пролезть. Но чтобы рука СНИЗУ ЗАСТРЯЛА ПОД СКАМЕЙКОЙ нужно было подлезть под эту скамейку», – пишет Екатерина Иванова.

Накануне Сиб.фм предположил, что аккаунт Екатерины Ивановой может быть фейковым по некоторым причинам.

Ещё один активный защитник аквапарка отвечал на каждый комментарий под постом о безопасности и выполненных по ГОСТу решётках в джакузи. По её словам, парень мог выжить, если бы сам не вставил ногу в скамейку.

«Это не опасные решётки, а обычные сиденья в джакузи. Их нужно целево использовать, а не вставлять туда свои руки и ноги», – утверждает Ирина Крюкова.

Кто-то и вовсе считает, что парень просто не умеет читать.

«Ходила туда и не раз и ещё пойду. Просто надо знать как нырять и где . Моей дочери 13 лет и она безумно любит аквамир, Слава Богу у нас без происшествий. Блин , вам на входе дают правила ознакомления! Везде таблички. Соблюдайте ТБ и всё будет хорошо. Парня жалко безумно, но что ж поделать...

Вроде 16 лет ,мог бы научиться читать и какому-то самоконтролю», – пишет Татьяна Мирная.

«Аквамир» – самый крупный крытый аквапарк в России, он пользуется большой популярностью в соцсетях. Помимо этого посетители оставляют тысячи отзывов о своём отдыхе в комплексе на «Флампе». На 14 января опубликовано более 2,4 тысячи мнений.

Если проследить оценки пользователей за последние месяцы, становится видно, что негативных отзывов оставили в разы меньше, чем положительных – с начала осени по январь их не больше двух десятков. В то же время динамика рейтинга в течение прошлого года неуклонно падала. По данным «Флампа», под конец 2019 года средняя оценка упала до 2,9.

Несмотря на это, на сайте нет негативных отзывов про недочёты в конструкции решёток или персонал, который не может уследить за происходящим на территории. Все отрицательные комментарии касаются больших очередей, дорогой еды или отсутствия мест для парковки.