В МЧС назвали главную ошибку при купании в Крещение

сегодня 16:26 Поделиться

фото из архива Сиб.фм

19 января христиане будут отмечать Крещение; силовики предостерегли новосибирцев.

О том, как не надо погружаться в священную воду, рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения – это основная причина, по которой человек может нанести вред своему здоровью. Состояние такое – обманчиво-ложное. Может привести к травмам и летальным последствиям. И купание в необорудованных купелях, на необорудованных местах, также может иметь плохие последствия. Мы будет по максимуму предотвращать такие ситуации», – рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал Сиб.фм, погода в ночь с 18 на 19 января ожидается аномально тёплой. По данным сайта gismeteo.ru, температура воздуха будет держаться у отметки -6...-8 градусов. Днём -9...-11. Также синоптики обещают, что будет пасмурно и снежно.

Напомним, ранее стало известно, что новосибирские осуждённые окунутся в священную воду в Крещение.