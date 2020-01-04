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В Новосибирской области вертолёт приземлился на автотрассу

сегодня 08:22

Фото с официального сайта ГУ МВД России по Новосибирской области

На автомобильной дороге город Карасук – село Хорошее совершил посадку вертолёт санавиации; помощь потребовалась 65-летней женщине.

Вертолёт санавиации приземлился на автомобильной дороге в Карасукском районе. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как стало известно, в городе Карасуке снегом замело все вертолётные площадки. Экипаж винтокрылой машины попросил помощи у инспекторов ГИБДД.

«Лейтенанты полиции Александр Беляев и Сергей Горбанюк помогли доставить 65-летнюю пациентку Центральной районной больницы с инфарктом миокарда в клинику Мешалкина», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Женщину нужно было срочно доставить в национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина. Однако из-за снегопада все посадочные площадки были непригодны для посадки вертолёта. Пилоты попросили помощи в отделении ГИБДД. Сотрудники ДПС перекрыли движение на автодороге город Карасук – село Хорошее, а также оказали содействие в посадке вертолёта. Кроме того, полицейские обеспечили проезд автомобиля скорой помощи с пожилой женщиной внутри к месту приземления вертолёта.

Благодаря действиям сотрудников ДПС пациентка была доставлена в клинику вовремя. В настоящее время ей уже сделали операцию, которая прошла успешно.

Напомним, в начале января вертолёты санавиации доставили в Новосибирск двоих взрослых и ребёнка.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

помощь
Новосибирск
санавиация
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