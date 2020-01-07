Вертолёт до Новосибирска аварийно сел за огородами в Красноярском крае
фото авиафоторум.ру
Вертолёт Ми-26 совершил аварийную посадку в Назаровском районе Красноярского края; причиной стала неисправность машины.
Жители села Павловка в Назаровском районе Красноярского края сегодня испытали настоящий шок. На их огороды чуть не упал вертолёт Ми-26.
Винтокрылая машина отправлялась на ремонт из Красноярска в Новосибирск, но в пути следования загорелось табло неисправности подшипника. Пассажиров на борту не было. Кроме экипажа летели сотрудники МЧС. В общей сложности девять человек, передаёт ТАСС со ссылкой на собственные источники. Никто не пострадал.
В настоящее время на месте работают машина, пережившая экстренный ремонт, прибыла в Новосибирск.
Напомним, в Новосибирской области вертолёт приземлился на автотрассу, чтобы забрать больную женщину.
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