«Я сошла с ума, мне нужна она»: новосибирские школьницы могли погибнуть из-за любви друг к другу

сегодня 12:17 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Две девочки разбились при падении с высоты в Октябрьском районе Новосибирска; жители города в социальных сетях строят догадки, что же могло привести к трагедии.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели двух новосибирских школьниц. Эта история настолько взволновала жителей города, что новосибирцы активно обсуждают её в социальных сетях, выдвигая порой самые невероятные версии.

Как сообщают очевидцы, в куртках подростков обнаружили письма, в которых они рассказали о своих проблемах и попросили у всех близких прощения за этот поступок. Некоторые даже утверждают, что дома у одной из подруг был найден жевательный табак – снюс.

Как рассказала Сиб.фм школьница, учившаяся вместе с одной из погибших, девушки долгое время состояли в отношениях и сильно друг друга любили.

«Я могу сказать, что они любили друг друга и погибли вместе, как и хотели. У одной из девушек появились проблемы, другая отговаривала её. Но когда она решила, что точно пойдёт на этот шаг, вторая пошла с ней. Она бы не выжила без неё долго. Девочки состояли в отношениях примерно год, об этом все знали», – рассказала Сиб.фм девушка, назвавшая себя близкой подругой одной из погибших.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 13 января тела двух школьниц нашли под окнами многоэтажного дома на Добролюбова. Девочки погибли на месте. По неподтверждённой информации, у них были серьёзные психологические проблемы: мама одной школьницы серьёзно болеет, родители другой – приняли решение развестись.

Стоит отметить, что близкие и друзья девочек просят прекратить строить догадки и оставить родных погибших в покое.

Напомним, 13 января в сети появилось видео с места трагедии.