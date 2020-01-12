Бесшумно ликвидировали охрану и уничтожили боевиков: военный спецназ провёл учения под Новосибирском

сегодня 09:46 Поделиться

Фото пресс-службы ЦВО

Действия по захвату условного противника отработали военнослужащие под Новосибирском; в лагерь условного врага спецназовцы спустились с вертолётов «Терминатор».

Плановые учения по уничтожению лагеря условного противника отработали военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Согласно сценарию учений, спецназовцам поступила информация о местонахождении лагеря условного противника, в котором проходили подготовка и обучение «боевиков» для выполнения диверсионных действий.











Разведчики выдвинулись в назначенный район и с вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» десантировались в тыл условного врага.

«На территории лагеря они бесшумно ликвидировали охрану и уничтожили боевиков, открыв по ним огонь из АК-74М, крупнокалиберных пулеметов "Корд" и гранатомётов РПГ-26», – рассказали в пресс-службе ЦВО.

В военном ведомстве уточнили, что в учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 25 единиц военной и специальной техники.

Напомним, в декабре снайперы 41-й армии провели учения на полигонах Сибири.