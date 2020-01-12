Больная раком Анастасия Заворотнюк отпраздновала день рождения дочери в больнице

сегодня 14:25 Поделиться

Фото Анастасии Заворотнюк из Instagram

Актриса продолжает бороться за свою жизнь в одной из частных клиник Москвы; близкие по-прежнему воздерживаются от комментариев.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк осталась в клинике даже в день рождения своей дочери. Об этом сообщает Telegam-канал Mash со ссылкой на источник в больнице.

«Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе»: в итоге было принято решение перенести праздник прямо в палату актрисы. К Заворотнюк приехал её сын Майкл, дочь Анна и мама. С собой они привезли всё необходимое для семейного застолья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врачи диагностировали у Анастасии глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга весной 2019 года. Звезда отечественных сериалов продолжает лечение, недавно её перевели в другую клинику. По неподтверждённой информации, правая часть тела артистки парализована.

Напомним, 13 декабря стало известно, как врачи лечат парализованную Анастасию Заворотнюк.