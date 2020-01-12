Телефонная пирамида: продавец айфонов обманул новосибирцев на десятки миллионов и продолжает торговать дальше

сегодня 15:39 Поделиться

фото с сайта pixabay.com, скриншоты соцсети «ВКонтакте»

От действий продавца-мошенника пострадали больше трёхсот новосибирцев; он продолжает работать, а другая его компания расположена в одном здании с омским судом.

Доверие

Более трёхсот жителей Новосибирска обратились в полицию с заявлением на компанию i_tech54, которая продаёт iPhone по ценам ниже рыночных. Об этом Сиб.фм рассказала одна из пострадавших Оксана Русских. Изначально девушка поделилась своей историей в одном из новосибирских пабликов. По её словам, за возможность получить последнюю модель смартфона она заплатила 73 тысячи рублей.

«Пришли лично в магазин, заплатили через обычную нормальную кассу. Ожидание около 3-4 недель. Ок, без проблем. Через 4 недели решили позвонить и уточнить, что с заказом. Магазин извинялся и говорил, мол много заказов перед Новым годом, они зашиваются, поэтому идёт задержка, до 30 декабря все раздадим, не переживайте», – пишет сибирячка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Телефон заказали ещё в ноябре прошлого года. Магазин до конца декабря пытался успокоить Оксану обещаниями, что уже скоро посылка прибудет. Руководство ссылалось на проблемы с таможней и большую загруженность перед новогодними праздниками.

По словам девушки, она решилась на рискованную покупку из-за хороших отзывов друзей. Какое-то время у магазина действительно были налажены доверительные отношения с клиентами.

«До этого несколько моих знакомых заказывали у них телефоны. Было это летом и в сентябре. Всё было нормально – они получили свои телефоны. Новые, запечатанные, оригинальные», – продолжает сибирячка.

Действительно, ещё летом в отзывах на i_tech54 на Яндексе были десятки положительных отзывов. Средняя оценка магазина и сейчас не опустилась ниже 4.1 балла. Каждый клиент благодарил компанию за низкие цены и качественное обслуживание.

«Первый раз обращаюсь в этот магазин за покупкой. Очень приятный и вежливый молодой человек все объяснил, проверил телефоны через сайт. Вообщем остался доволен. Выбор был сделан в пользу магазина, т.к. самая лучшая цена в городе», – пишет пользователь Андрей Х.

Пользователи писали хорошие отзывы до октября. Затем начался шквал критики и жалоб. Первые из них датированы 11 января – тогда компания официально закрыла свои двери и перестала отвечать на звонки. Страница организации уже удалена с сайта отзывов «Фламп», однако в кэше Google сохранилась последняя его версия от 12 января. В те же дни там появилась масса негативных отзывов.

«Заказал телефон 09.12.2019. На словах обещали поставку 3 недели. В договоре 45 раб.дней. Насторожился когда решил уточнить 03.01.20 статус по заказу. Везде игнор. Телефон отключен. Сам я с другого города», – пишет пользователь с ником AMIR.







Все клиенты утверждают, что уже написали заявления в полицию по факту мошенничества.

Суд не помеха

Компания i_tech54 работала по адресу Толстого, 75А в Октябрьском районе Новосибирска. По тому же адресу расположено много других компаний, расположенных в бизнес-центре. Владелица салона красоты на улице Толстого рассказала корреспонденту Сиб.фм, что сама едва не попалась на уловки мошенников.

«Очень заманчивое предложение было. Я даже как-то раз хотела купить у них что-нибудь. Но в последний момент передумала. Узнала, что схемы у них какие-то серые», – говорит собеседник.

На самом деле схема не серая – владелец компании действительно торговал оригинальными телефонами. Это подтверждают клиенты в отзывах, когда у i_tech54 дела шли хорошо. Там они утверждают, что по уникальному номеру IMEI все телефоны проходили проверку на оригинальность.

План мог выглядеть так: бизнесмен действительно одно время продавал телефоны с большой скидкой в убыток себе, чтобы заработать репутацию. Но это продлилось недолго – ведь в январе возмущённые клиенты писали, что ждут товар около шести месяцев и проблемы начались далеко не зимой. Очевидно, предприниматель заработал больше, чем потратил, успокоив бдительность нескольких человек.

Компания зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Александра Солонко. В ЕГРЮЛ указано, что ИП существует недолго – с 28 марта 2019 года.

Спустя несколько месяцев Солонко стал учредителем фирмы ООО «Транско». Она открылась 7 июня 2019 года. «Транско» находится в Омске, на улице Тарской, 25. В том же здании расположены неожиданные соседи – Центральный районный суд, две коллегии адвокатов и Управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Основная деятельность компании – транспортные перевозки. Однако среди дополнительных есть торговля цифровой техникой, телефонами, планшетами и другим. Исходя из первых отзывов, работа компании началась именно в июне прошлого года.

Сопоставив факты, можно предположить, что компания «Транско» напрямую связана с обманом более трёхсот жителей Новосибирска и других городов России. Организация легко затерялась среди других фирм с похожими названиями в Омске и вышла из поля зрения. Более того, работу бизнесмен не прекращал ни на день.

Как ни в чём не бывало

Проблемы с клиентами у Александра Солонко начались далеко не в январе 2020 года. Ещё три года назад в социальной сети «ВКонтакте» даже создали сообщество, в котором разоблачили интернет-магазин по продаже техники Apple. Владелец продавал телефоны в рассрочку или с полной предоплатой – была возможна доставка в любую точку страны.

В комментариях и постах обвиняют менеджера магазина – некоего Александра Макаренко. Он фигурирует в нескольких записях с одинаковыми фотографиями в профиле.

Этот же человек появился в нынешней истории с i-tech54. Источник Сиб.фм сообщил корреспонденту, что пользователь Александр Макаренко продолжает по сей день принимать заказы и продаёт телефоны в рассрочку. Примечательно, что на фотографиях Макаренко из 2017 года и из 2020 года один и тот же человек. Можно предположить, что это и есть ранее упомянутый Александр Солонко.

У пользователя с этой фотографией в профиле было несколько аккаунтов во «ВКонтакте». Все они сейчас заблокированы, кроме одного – Макаренко появлялся в сети последний раз в 4 утра по новосибирскому времени. Корреспонденту Сиб.фм удалось пообщаться с предполагаемым хитрецом. Макаренко предлагает те же методы – доставка в течение 4-5 дней компанией «Деловые линии». Никакой оплаты при получении товара – только рассрочка.







Оказалось, что он теперь работает в Казани – жители столицы Татарстана будут очень рады узнать о дешёвых оригинальных айфонах. Его новый магазин называется X-Trade. Он якобы зарегистрирован по адресу проспект Победы, 141.

Паблик появился 26 декабря – ровно в то время, когда у такого же магазина в Новосибирске начались проблемы. Однако на 15 января группа уже активно наполнилась контентом. Предприниматель всеми силами делает вид, что магазин работает исправно — клиенты уже оставили несколько отзывов на магазин. Каждый радуется оперативной доставке товара, высокому качеству и удивительно низким ценам.





Вероятно, отзывы действительно настоящие. Однако стоит вспомнить историю, которая произошла в Новосибирске – первые несколько человек тоже получили свои телефоны. Следующим, скорее всего, повезёт уже меньше. Сам продавец в разговоре с корреспондентом Сиб.фм отрицает любую связь с i_tech54 или компанией в Омске.