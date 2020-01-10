Бросил умирать: водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии в Новосибирской области

сегодня 13:19 Поделиться

фото ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники полиции задержали автомобилиста за смертельное ДТП; от полученных травм скончался 45-летний новосибирец.

В Новосибирской области в ночь с 14 на 15 января примерно в 2:30 на улице Советской в селе Прокудском неизвестный водитель совершил наезд на пешехода. Автомобилист не оказал помощь пострадавшему и уехал с места преступления. В результате ДТП 45-летний житель Новосибирска скончался. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по региону.

«В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен водитель и найден автомобиль, причастный к данной автоаварии», – рассказали в ведомстве.

За рулём был безработный местный житель 1985 года рождения, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. В преступлении он сознался.

Напомним, 9 января под Новосибирском произошло смертельное ДТП.