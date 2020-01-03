Бывший начальник станции Новосибирск-Главный заплатит 4 миллиона рублей штрафа за взятки
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Вячеслав Воеводский осуждён за получение взяток; ему грозило до 12 лет тюрьмы, однако топ-менеджер отделается штрафом.
Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Вячеслав Воеводский признан виновным в получении двух крупных взяток. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что подсудимый получил взятки в сумме 329 тысяч и 124 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, выразившееся в создании благоприятных условий в перевозочном процессе на станции Новосибирск-Главный», – рассказали в ведомстве.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей. Отметим, что ранее Воеводскому грозило до 12 лет лишения свободы, однако за полное признание вины суд проявил гуманизм.
Напомним, глава района в Красноярском крае был задержан в Новый год при получении взятки.
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