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Бывший начальник станции Новосибирск-Главный заплатит 4 миллиона рублей штрафа за взятки

сегодня 10:47

фото с сайта pixabay.com

Вячеслав Воеводский осуждён за получение взяток; ему грозило до 12 лет тюрьмы, однако топ-менеджер отделается штрафом.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Вячеслав Воеводский признан виновным в получении двух крупных взяток. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что подсудимый получил взятки в сумме 329 тысяч и 124 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, выразившееся в создании благоприятных условий в перевозочном процессе на станции Новосибирск-Главный», – рассказали в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей. Отметим, что ранее Воеводскому грозило до 12 лет лишения свободы, однако за полное признание вины суд проявил гуманизм.

Напомним, глава района в Красноярском крае был задержан в Новый год при получении взятки.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

вокзал "Новосибирск-Главный"
взятка
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