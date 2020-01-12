Дмитрий Медведев: правительство России подало в отставку

сегодня 20:45 Поделиться

Фото из открытых источников

Правительство страны ушло в отставку в полном составе; Медведев заявил, что это предоставит президенту возможность принимать необходимые решения.

Правительство России подало в отставку в полном составе. Об этом передаёт ТАСС со встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров сегодня вечером, 15 января. О решении заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — объяснил Медведев.

Также ТАСС сообщил, что Путин предложил Медведеву занять должность заместителя секретаря Совбеза.

Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области прокомментировал обращение Путина к Федеральному Собранию.