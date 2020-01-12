Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Дмитрий Медведев: правительство России подало в отставку

сегодня 20:45

Фото из открытых источников

Правительство страны ушло в отставку в полном составе; Медведев заявил, что это предоставит президенту возможность принимать необходимые решения.

Правительство России подало в отставку в полном составе. Об этом передаёт ТАСС со встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров сегодня вечером, 15 января. О решении заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — объяснил Медведев.

Также ТАСС сообщил, что Путин предложил Медведеву занять должность заместителя секретаря Совбеза.

Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области прокомментировал обращение Путина к Федеральному Собранию.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

правительство
Россия
Путин Владимир
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

139117
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
59771
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
52850
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
34571
Новосибирские караси поехали покорять Китай
32923
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32151
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
30022
Вертолёт до Новосибирска аварийно сел за огородами в Красноярском крае