Два новосибирца открыли подпольное казино

сегодня 10:09 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новосибирска; они открыли подпольное казино в городе Камень-на-Оби.

Следственные органы Алтайского края завершили расследование уголовного дело, фигурантами которого выступают два жителя Новосибирска. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Как стало известно, в городе Камень-на-Оби два новосибирца оборудовали игровыми автоматами арендованное нежилое помещение. В течение полугода – с февраля по август прошлого года – они там проводили азартные игры. В «казино» было установлено восемь персональных компьютеров с программным обеспечением.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, игровое оборудование было изъято. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».

В ходе проведения следственных мероприятий обвиняемые признали свою вину полностью. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным приговором направлено в суд.

Напомним, в ноябре прошлого года в Бердске суд вынес приговор за незаконную организацию азартных игр.