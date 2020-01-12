Это не предел: Новосибирск из-за снегопада встал в 8-бальную пробку

сегодня 08:34 Поделиться

Скриншот с сайта 2gis

Скользкие дороги и снегопад вновь нарушили привычный режим городской жизни; Новосибирск встал в восьмибальную пробку.

Продолжительный снегопад, шедший на протяжении прошедшей ночи, заставил понервничать многих новосибирцев. Город встал в восьмибальную пробку. По данным портала 2Гис, сейчас практически все основные магистрали окрашены в жёлтый цвет. Однако, есть уже и красные участки.

Так, на левом берегу затруднено движение по улицам Петухова, Ватутина, Немировича-Данченко, Титова, Троллейной, Станиславского, Станционной, Мира, проспекте Маркса, на площадях Труда и Энергетиков, Советском шоссе.

Стоит Октябрьский мост на правый берег, где из-за нескольких ДТП пробка образовалась на улице Большевистской. Также автомобили стоят на улицах Кирова, Выборной, Никитина, Бориса Богаткова, Кошурникова, Фрунзе, Учительской, Богдана Хмельницкого, Объединения, Кедровой, Кропоткина, Гусинобродском и Мочищенском шоссе, Красном проспекте и проспектах Дзержинского и Димитрова.

Сотрудники ГИБДД просят автовладельцев по возможности не пользоваться личным транспортом. По прогнозу синоптиков, снегопад будет идти в течение нескольких дней. https://sib.fm/news/2020/01/15/pogoda-v-novosibirske-na-15-yanvarya-sneg-sneg-i-snova-sneg

Напомним, 13 января в Новосибирске отмечались шестибальные пробки.