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Фото и новые обстоятельства гибели шестилетней девочки и отца под Новосибирском

сегодня 18:59

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Появились фотографии с места трагедии в Барабинском районе; стали известны и другие шокирующие подробности.

В распоряжении Сиб.фм оказались фотографии с места страшного пожара в Барабинске. В огне погибли шестилетняя девочка и её отец. Мать в этот момент была на работе. Шокирует тот факт, что в день трагедии женщина отмечала свой день рождения.

Напомним, по предварительным данным причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

пожар
Барабинск
погибли люди
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