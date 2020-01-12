Фото и новые обстоятельства гибели шестилетней девочки и отца под Новосибирском

сегодня 18:59 Поделиться

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Появились фотографии с места трагедии в Барабинском районе; стали известны и другие шокирующие подробности.

В распоряжении Сиб.фм оказались фотографии с места страшного пожара в Барабинске. В огне погибли шестилетняя девочка и её отец. Мать в этот момент была на работе. Шокирует тот факт, что в день трагедии женщина отмечала свой день рождения.

Напомним, по предварительным данным причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.