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Где искупаться на Крещение-2020 в Новосибирске

сегодня 12:17

Фото Дениса Винокурова/архив Сиб.фм

В воскресенье, 19 января, православные христиане будут отмечать один из важнейших праздников – Крещение; по традиции в этот день нужно окунуться в прорубь.

Где новосибирцы смогут окунуться в прорубь во время крещенских морозов? Сиб.фм уточнил информацию по местам, где будут расположены иордани.

Всего, по данным Новосибирской митрополии, будут действовать восемь мест для крещенских купаний.

  • В Калининском районе: озеро Спартак и озеро Медвежье.
  • В Заельцовском районе: озеро Жемчужина Сибири.
  • В Октябрьском районе: на реке Оби в районе Бугринского моста (микрорайон «Европейский берег»).
  • В Ленинском районе: река Обь, пожарный причал и улица Заобская, 97, карьер на Юго-Западном жилом массиве.
  • В Советском районе: парк культуры и отдыха «У моря Обского» на пляже «Бумеранг».

Однако список мест может сократиться из-за неокрепшего льда.

Напомним, 14 января в МЧС назвали запрещённые для купания места.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Крещение
Новосибирск
купели
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