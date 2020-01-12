Где искупаться на Крещение-2020 в Новосибирске
Фото Дениса Винокурова/архив Сиб.фм
В воскресенье, 19 января, православные христиане будут отмечать один из важнейших праздников – Крещение; по традиции в этот день нужно окунуться в прорубь.
Где новосибирцы смогут окунуться в прорубь во время крещенских морозов? Сиб.фм уточнил информацию по местам, где будут расположены иордани.
Всего, по данным Новосибирской митрополии, будут действовать восемь мест для крещенских купаний.
Однако список мест может сократиться из-за неокрепшего льда.
Напомним, 14 января в МЧС назвали запрещённые для купания места.
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