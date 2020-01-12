Главный вокзал Новосибирска остался без отопления
фото с сайта pixabay.com
На теплотрассе устраняют дефект; вернуть тепло в дома и на главную станцию Новосибирска обещают к 22:00.
В Новосибирске без отопления сегодня остались 70 объектов. Это не только жилые дома в Октябрьском районе и Центральном округе. Под отключение попал вокзал Новосибирск- Главный».
Как сообщает городской портал систем жизнеобеспечения, тепло исчезло в 6:00, а вернуть его обещают к 22:00.
В несколько десятков отключённых от тепла объектов в Октябрьском районе отопление обещают вернуть в 19:00.
Напомним, в конце ноября отключённый от тепла оперный театр согревали тепловыми пушками.
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