Главный вокзал Новосибирска остался без отопления

сегодня 16:32 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

На теплотрассе устраняют дефект; вернуть тепло в дома и на главную станцию Новосибирска обещают к 22:00.

В Новосибирске без отопления сегодня остались 70 объектов. Это не только жилые дома в Октябрьском районе и Центральном округе. Под отключение попал вокзал Новосибирск- Главный».

Как сообщает городской портал систем жизнеобеспечения, тепло исчезло в 6:00, а вернуть его обещают к 22:00.

В несколько десятков отключённых от тепла объектов в Октябрьском районе отопление обещают вернуть в 19:00.

Напомним, в конце ноября отключённый от тепла оперный театр согревали тепловыми пушками.