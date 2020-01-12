Инициативы президента в кратчайшие сроки внедрят в Новосибирской области

сегодня 19:21 Поделиться

фото с официального сайта кремля

Губернатор Новосибирской области заявил о скорейшем внедрении на территории региона инициатив президента; Андрей Травников присутствовал на ежегодном обращении президента к Федеральному Собранию.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который присутствовал на ежегодном обращении президента к Федеральному Собранию, заявил, что инициативы главы государства в кратчайшие сроки будут реализованы на территории региона.

«В первую очередь впечатляет новый демографический пакет главы государства, дополнительные беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, уже начиная с рождения первого ребёнка. Второе, на что я обратил внимание, — это поддержка системы образования, в частности, ожидаемое решение по повышению статуса классных руководителей. Причем повышение не только моральное, но и хорошее материальное», — рассказал Андрей Травников о своих впечатлениях от обращения президента.

По словам губернатора Новосибирской области на площадке рабочей группы Госсовета РФ губернаторы обсудили вопрос переполненности школ во многих регионах страны и оценили инициативу президента о внесении изменений в национальный проект «Образование».

«Со своей стороны, на региональном и муниципальном уровнях нам предстоит большая работа по реализации инициативы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений», — отметил Андрей Травников.

Глава Новосибирской области обратил особое внимание на инициативу президента по корректировке Конституции. Это укрепит суверенитет России.

Андрей Травников отметил, что времени на раскачку нет, работу предстоит развернуть очень быстро.

«Сегодня у меня есть возможность объединить усилия управленческой команды Правительства региона и муниципалитетов с большой общественно-политической командой регионального отделения партии «Единая Россия». Я уверен, что при поддержке местных отделений, депутатов всех уровней «Единой России» новые инициативы главы государства мы в кратчайший срок внедрим на территории нашей области и, скорее всего, дополним нашими региональными мерами, не будем ограничиваться тем, что сегодня предложил Президент нашей страны», — заявил Андрей Травников.

Напомним, на оглашении послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал родителям первенцев.