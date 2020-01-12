«Инструктор бросил на трассе»: новосибирские лыжники делятся жуткими историями со снежных склонов

сегодня 16:03 Поделиться

Фото Дениса Неустроева, Екатерины Карышевой из группы «Шерегеш - горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте»

Почти у каждого лыжника или сноубордиста есть «скелет в шкафу» – история о ЧП на склоне; после гибели в Шерегеше 35-летнего новосибирца многие вспомнили, как когда-то «натерпелись страха» и «чудом уцелели».

В минувшие выходные, 11 января, на снежном склоне горнолыжного курорта Шерегеш случилась трагедия: 35-летний мужчина не справился с управлением и на большой скорости налетел на собственную лыжу. От полученной травмы и большой кровопотери он умер в кемеровской больнице.

Многие опытные и начинающие лыжники не смогли пройти мимо этой истории: своими отзывами они делились на сайте Сиб.фм и в социальных сетях. Среди комментариев о том, что безопасность – важнее любого драйва, было немало рассказов о неприятностях на склонах. Как оказалось, попасть в беду на снежных просторах – проще простого. Иногда для этого не нужно даже разгоняться.

«В 17-ом году, на Елене, стоячим скользнул, вывих плеча, спасатель оказался рядом через 5 минут...сопроводил донизу, был удивлен и благодарен», — написал читатель Сиб.фм Виктор Давидович (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Своё мнение высказал и пользователь, назвавшийся Сергеем Крамановым.

«Просто надо готовить трассы, я сам 6 января на скорости чуть не попал в капкан, когда, спускаясь по сектору а от кафе трамплин решил на крутом участке уйти на трассу которая выходит к кафе пуля 2, а там участок сверху до бугельного подъёмника не ратоачен, мне повезло что я не на скорости попал на эту трассу, а так может и раньше был бы несчастный случай. Надо трассы готовит, либо все, либо ставить знаки. Раньше если лоб не ратрачили, то там и катались те кому это нравилось, а здесь капкан сделали», – отметил мужчина.

«10 лет назад в Домбае на 5-ке у меня поехала лыжня и я, новичок, слетела метров на 200 вниз, хорошо, научилась правильно тормозить и падать.

Мой инструктор не смог меня спустить вниз из-за моего страха, но страшное не это, он бросил меня и даже не удосужился вызвать снегоход, чтобы меня спустили вниз.

Я 2 часа я поднималась 200 метров наверх, карабкаясь в ботинках для лыж.Я не знаю как я вообще выжила, это очень страшно, когда ты беспомощен», – поделилась Кристина Васютина.

Другой читатель Сиб.фм, представившийся как Д. Зенин, написал: «У меня два друга в Шерегеше травмировались, оба по пьяни. Алкотестер на подьемники надо ставить, а не спасателей доставать».

«Давно надо было запретить подъём на гору без касок и в нетрезвом виде. Мало того сами летят без мозгов так еще и в других врезаются, был случай сверху на меня влетел , хорошо я сгруппировался и готов был», – рассказал новосибирец Андрей.

Дмитрий Александров также вспомнил свою историю.

«Никто не застрахован от несчастного случая, горные лыжи опасный вид спорта. Соответственно и относиться к этому нужно, должна быть элементарная экипировка. Когда сын был маленький, катались на лыжах в Приэльбрусье, с крыши станции подъемника сорвалась большая сосулька, хорошо был в шлеме, а иначе разбитой головы не избежать. После этого шлемы купили и себе. У катающихся часто разный уровень катания, поэтому могут быть, и падения, и столкновения.

Супругу, например, любят сбивать сноубордисты. Опять таки спасал шлем от ударов о жёсткий снег.

Поэтому берегите себя и окружающих», – написал он.

Напомним, в декабре 2019 года в Шерегеше погиб известный путешественник – мужчина задохнулся, упав головой в рыхлый снег.