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На правах рекламы

«Как делать минимум и получать максимум»: в Новосибирске пройдёт мастер-класс по развитию лидерских качеств

сегодня 14:56

Фото организатора мероприятия

Спикером встречи станет учредитель многих компаний и эксперт по человеческому фактору Игорь Давыдов; на встрече он расскажет, чем успешные люди отличаются от обычных.

В Новосибирске 5 февраля состоится бизнес-встреча с эксклюзивным спикером офиса Гранта Кардона в СНГ Игорем Давыдовым на тему «Эффективность».

Кому необходимо посетить это мероприятие? Прежде всего, на мастер-класс приглашаются собственники бизнеса, директора крупных компаний, индивидуальные предприниматели и те, для кого важно повысить эффективность своего предприятия.

Игорь Давыдов – международный бизнес-тренер с 25-летним стажем, учредитель многих компаний и эксклюзивный спикер офиса Гранта Кардона в России.

На встрече он ответит на многие вопросы, среди которых:

  • Без какого качества никогда не стать лидером? Как его развивать?
  • Как легко проверять компетентность человека и повышать её?
  • Что такое Контроль, и как он влияет на доход?
  • За счёт чего можно взять желающего развиваться человека и вырастить его до самостоятельного и очень эффективного лидера?

Количество мест ограничено. Зарегистрироваться, чтобы принять участие во встрече, можно на сайте «леОл Т».

В стоимость билета входят участие в тренинге, кофе-брейки, индивидуальный сертификат, деловые знакомства и профессиональные фото.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

бизнес
Новосибирск
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