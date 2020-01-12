«Как делать минимум и получать максимум»: в Новосибирске пройдёт мастер-класс по развитию лидерских качеств
Фото организатора мероприятия
Спикером встречи станет учредитель многих компаний и эксперт по человеческому фактору Игорь Давыдов; на встрече он расскажет, чем успешные люди отличаются от обычных.
В Новосибирске 5 февраля состоится бизнес-встреча с эксклюзивным спикером офиса Гранта Кардона в СНГ Игорем Давыдовым на тему «Эффективность».
Кому необходимо посетить это мероприятие? Прежде всего, на мастер-класс приглашаются собственники бизнеса, директора крупных компаний, индивидуальные предприниматели и те, для кого важно повысить эффективность своего предприятия.
Игорь Давыдов – международный бизнес-тренер с 25-летним стажем, учредитель многих компаний и эксклюзивный спикер офиса Гранта Кардона в России.
На встрече он ответит на многие вопросы, среди которых:
Количество мест ограничено. Зарегистрироваться, чтобы принять участие во встрече, можно на сайте «леОл Т».
В стоимость билета входят участие в тренинге, кофе-брейки, индивидуальный сертификат, деловые знакомства и профессиональные фото.
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