«Как вам не стыдно»: Татьяна Навка отпраздновала Старый Новый год без лифчика
Фото Татьяны Навки в Instagram
Фигуристка удивила своих поклонников; женщина показала себя во всей красе.
Известная фигуристка и жена пресс-секретаря Владимира Путина Татьяна Навка выложила фотографию с празднования Старого нового года на своей официальной странице в Instagram.
На снимке Навка предстаёт в вечернем платье зелёного цвета. Шелковый наряд, отлично подчёркивающий фигуру Татьяны, отличается узким, но очень глубоким вырезом. Открывшееся декольте однозначно указывает на то, что в момент съёмки на модели не было нижнего белья.
«Дорогие мои, с праздником! Пусть в ваших семьях и домах царит любовь, понимание и благополучие! А главное, хочу пожелать найти свой баланс и жить в гармонии с самим собой», – так подписала снимок фигуристка.
Однако не все пользователи сети оценили наряд Татьяны. Некоторые решили прямо указать девушке на то, что одеваться стоит скромнее.
«Татьяна, как вам не стыдно с таким декольте выкладывать фото? Вы же с детьми работаете. Я бы порекомендовал вам удалить эту фотографию».
«Татьяна, вы предмет женского гардероба забыли надеть...»
Напомним, 12 января стало известно, что подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая.
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