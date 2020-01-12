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«Как вас по матушке?»: сибирячка поменяла отчество в паспорте на матчество

сегодня 10:36

фото с сайта pixabay.com

Матчество всё чаще записывают в паспортах женщин, которые воспитывают детей без отца; феминистки настаивают на том, чтобы давать ребёнку матроним разрешили на законодательном уровне.

Жительница Барнаула Анастасия Князева официально поменяла в паспорте отчество на матчество. Об этом сообщает издание «РИА новости».

По словам молодой феминистки, впервые она задумалась об этом в 16 лет. Отца она ни разу в жизни не видела, воспитанием сибирячки он не занимался. Чтобы изменить запись в ЗАГСе, девушке пришлось ждать совершеннолетия. Придя в учреждение, она рассказала о своей жизни заведующей и убедила её в том, что отец не заслуживает упоминания в паспорте.

Мать Анастасии Анновны девушку не поддержала, но и отговаривать от этого поступка не стала.

Напомним, 25 августа 2019 года прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

Сибирь
паспорт
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