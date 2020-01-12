Крещение-2020 в Новосибирске: список купелей, адреса, время работы и схема проезда
Фото Дениса Винокурова/архив Сиб.фм
В Новосибирске будет официально действовать семь мест для крещенских купаний; однако более точную информацию объявят в пятницу.
В воскресенье, 19 января, православный мир будет отмечать один из важнейших христианских праздников – Крещение. По традиции в этот день нужно окунуться в прорубь. Сиб.фм выяснил, где будут организованы иордани.
Всего, по предварительным данным, будут действовать семь купелей.
В Калининском районе: озеро Спартак. Время работы с 10:00 до 00:00.
В Заельцовском районе: озеро Жемчужина Сибири. Время работы с 9:00 до 21:00.
В Октябрьском районе: на реке Оби в районе Бугринского моста (микрорайон «Европейский берег»). Время работы с 10:00 до 00:00.
Больше всего мест для купания будет организовано в Ленинском районе. Два – на реке Оби:
Также иордани будут оборудованы:
Ещё одно место для крещенских купаний расположено на территории Храма в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, расположенного в посёлке Ложок Искитимского района. Время работы уточняется.
В пресс-службе Новосибирской митрополии Сиб.фм рассказали, что 19 января в 10:00 на озере Спартак и в 11:00 в районе микрорайона «Европейский берег» и улицы Заобской, 97 пройдёт обряд освящения купелей.
Напомним, 13 января стало известно об отмене крещенский купаний в городе Бердске.
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