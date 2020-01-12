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Крещение-2020 в Новосибирске: список купелей, адреса, время работы и схема проезда

сегодня 15:03

Фото Дениса Винокурова/архив Сиб.фм

В Новосибирске будет официально действовать семь мест для крещенских купаний; однако более точную информацию объявят в пятницу.

В воскресенье, 19 января, православный мир будет отмечать один из важнейших христианских праздников – Крещение. По традиции в этот день нужно окунуться в прорубь. Сиб.фм выяснил, где будут организованы иордани.

Всего, по предварительным данным, будут действовать семь купелей.

В Калининском районе: озеро Спартак. Время работы с 10:00 до 00:00.

В Заельцовском районе: озеро Жемчужина Сибири. Время работы с 9:00 до 21:00.

В Октябрьском районе: на реке Оби в районе Бугринского моста (микрорайон «Европейский берег»). Время работы с 10:00 до 00:00.

Больше всего мест для купания будет организовано в Ленинском районе. Два – на реке Оби:

  • пожарный причал. Время работы с 8:00 до 20:00.

  • улица Заобская, 97. Время работы с 10:00 до 00:00.

Также иордани будут оборудованы:

  • на карьере в Юго-Западном жилом массиве. Время работы с 8:00 до 00:00.

  • на озере Медвежьем, улица Ягодинская, 30/1. Время работы с 0:00 до 0:00 следующего дня.

Ещё одно место для крещенских купаний расположено на территории Храма в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, расположенного в посёлке Ложок Искитимского района. Время работы уточняется.

В пресс-службе Новосибирской митрополии Сиб.фм рассказали, что 19 января в 10:00 на озере Спартак и в 11:00 в районе микрорайона «Европейский берег» и улицы Заобской, 97 пройдёт обряд освящения купелей.

Напомним, 13 января стало известно об отмене крещенский купаний в городе Бердске.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Крещение
купания
Новосибирск
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