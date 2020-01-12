Крещение-2020: в МЧС назвали запрещённые для купания места

сегодня 10:24 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

В МЧС назвали территории, где в этом году не откроют купели; всему виной чересчур мягкая зима.

Из пятидесяти традиционных мест открытия купелей в Новосибирской области к эксплуатации допущены 44. Иордани на сегодняшний день не приняты в Бердске, Искитиме, Боровом, Ордынском и на территории пляжа «Бумеранг». Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель регионального ГУ МЧС Виктор Орлов.

По словам главного спасателя области, купели не удалось открыть из-за чересчур мягкой зимы в этом году.

«Достаточно высокие температуры и большое количество осадков во время льдообразования привело к тому, что лёд сейчас не так крепок, как необходимо. Его толщина на 10-12 сантиметров ниже климатической нормы. Плюс под слоем снега находится вода», – объяснил Орлов.

По его словам, нахождение на таких участках неопасно для жизни, но также и некомфортно.

«Организовать нормальные условия для окунания верующих в купели довольно сложно, когда людям приходится перемещаться по щиколотку в воде, которая выступает из-под снега и образует кашу. Это дополнительные риски для травматизма», – сказал глава МЧС.

Руководитель ведомства также отметил, что спасатели, медики и полицейские будут дежурить в Крещение у всех официально открытых купелей. Несколько иорданей начнут принимать верующих в полночь 19 января, остальные – с 8-10 утра в Крещение.

Напомним, 14 января в МЧС назвали главную ошибку при купании в Крещение.