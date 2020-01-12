Кубок мира по биатлону: расписание гонок пятого этапа в Рупольдинге, где и во сколько смотреть трансляции
фото с сайта pixabay.com
В немецком Рупольдинге пройдёт пятый этап Кубка мира по биатлону; соревнования можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ».
Только 5 дней, с 15 по 19 января, в немецком городе Рупольдинге состоится пятый этап Кубка мира по биатлону 2019/2020. Нет возможности поехать в Германию и увидеть всё своими глазами? Ничего страшного. Сиб.фм узнал, где и во сколько можно посмотреть соревнования по ТВ, чтобы вы ничего не пропустили.
Расписание трансляций:
15 января, среда
16 января, четверг
17 января, пятница
18 января, суббота
19 января, воскресенье
Кто является фаворитом этих соревнований? В общем зачёте среди мужчин на первом месте находится Йоханнес Тиннес Бё из Норвегии, сразу за ним следует его родной брат Тарьей Бё. Тройку лидеров закрывает француз Мартен Фуркад. А вот Александр Логинов из России находится лишь на пятой строчке таблицы.
Итальянка Доротея Вирер лидирует среди женщин, в спину ей дышит Тириль Экхофф из Норвегии. На третьем месте тоже представительница Норвегии – Ингрид Тандревольд. России же пока не очень везёт в этом виде спорта: Светлана Миронова в общем зачёте находится аж на девятой строчке.
Следующий, шестой этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 пройдёт в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января 2020 года.
Напомним, 14 января «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» на выезде по буллитам.
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