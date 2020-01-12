Кубок мира по биатлону: расписание гонок пятого этапа в Рупольдинге, где и во сколько смотреть трансляции

сегодня 12:12 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В немецком Рупольдинге пройдёт пятый этап Кубка мира по биатлону; соревнования можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ».

Только 5 дней, с 15 по 19 января, в немецком городе Рупольдинге состоится пятый этап Кубка мира по биатлону 2019/2020. Нет возможности поехать в Германию и увидеть всё своими глазами? Ничего страшного. Сиб.фм узнал, где и во сколько можно посмотреть соревнования по ТВ, чтобы вы ничего не пропустили.

Расписание трансляций:

15 января, среда

Спринт, женщины, 20:30 (по новосибирскому времени), «Матч ТВ», Eurosport.

16 января, четверг

Спринт, мужчины, 20:30 (по новосибирскому времени), «Матч ТВ», Eurosport.

17 января, пятница

Эстафета, женщины 20:30 (по новосибирскому времени), «Матч ТВ», Eurosport (с 21:00).

18 января, суббота

Эстафета, мужчины, 20:15 (по новосибирскому времени), «Матч ТВ».

19 января, воскресенье

Гонка преследования, женщины, 18:15 (по новосибирскому времени), «Матч ТВ», Eurosport.

Гонка преследования, мужчины, 20:30 (по новосибирскому времени), «Матч ТВ», Eurosport.

Кто является фаворитом этих соревнований? В общем зачёте среди мужчин на первом месте находится Йоханнес Тиннес Бё из Норвегии, сразу за ним следует его родной брат Тарьей Бё. Тройку лидеров закрывает француз Мартен Фуркад. А вот Александр Логинов из России находится лишь на пятой строчке таблицы.

Итальянка Доротея Вирер лидирует среди женщин, в спину ей дышит Тириль Экхофф из Норвегии. На третьем месте тоже представительница Норвегии – Ингрид Тандревольд. России же пока не очень везёт в этом виде спорта: Светлана Миронова в общем зачёте находится аж на девятой строчке.

Следующий, шестой этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 пройдёт в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января 2020 года.

Напомним, 14 января «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» на выезде по буллитам.